Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu'ndan Müthiş Haber! Hayranları Çok Sevindi

Sefirin Kızı isimli televizyon dizisinde üst üste yaşanan ayrılıklar dizi hayranlarının ilgisini çekmişti ve projede neler olacağını merak ettirmişti. Ünlü oyuncu Neslihan Atagül yaşadığı sağlık problemleri sebebiyle diziye veda etmek zorunda kalmıştı ve proje ile yollarını tamamen ayırmıştı. Ardından Uraz Kaygılaroğlu da senaryo gereği dizi ile ilişkisini kesti ve ikilinin Şubat ayında Sefirin Kızı ile olan bağları kopmuş oldu.

Sefirin Kızı’nın sevilen oyuncuları Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu diziden ayrılmaları ardından ayrı kalmış ve hayranları bu duruma çok üzülmüştü. İkili aradan geçen 2 ay sonrasında bu kez sanal ortamda bir buluşma gerçekleştirdi ve yaşanan bu buluşma örnek bir proje için meydana geldi. Ekranların aranan yüzü Uraz Kaygılaroğlu, Instagram hesabından 23 Nisan Cuma tarihinde 1,5 saat süren bir canlı yayın gerçekleştirdi ve çocuk istismarına dikkat çekti.

Uraz Kaygılaroğlu’nun canlı yayınına pek çok önemli isim katıldı ve Neslihan Atagül de katılan bu isimler arasında yer aldı. Uraz Kaygılaroğlu önleme merkezlerinin kurulması için bağış toplanan gecede “herkesin çocuğunun başına gelebilir” şeklinde ifadeler kullandı. Bir buçuk saat süren canlı yayında Saadet Öğretmen çocuk istismarı ile mücadele Derneği'nin sözcüsü olan Uraz Kaygılaroğlu önderliğinde konuşmalar yapıldı. Yapılan canlı yayında bir gecede bir milyon lira toplandığı öğrenildi.

Atagül, rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu'nun çabasını hem destekledi, hem de kampanyaya destek oldu ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak hayranlarından beğeni topladı. Neslihan Atagül, Uraz Kaygılaroğlu'nun bu yayına ve yaptıkları ile ilgili olarak arkadaşına “iyi ki bu yola çıktın, yolunuz açık olsun” dedi. Aynı zamanda Uraz Kaygılaroğlu'nun bu şekilde bir yola çıkarken kendisini de bu duruma şahit ettiği için teşekkürler de bulundu.

Yapılan canlı yayının 23 Nisan tarihinde gerçekleşmesi ile ilgili olarak ulusal egemenliğin geleceğe bırakılacak olan miras olduğunun altı çizildi. “Bilgileri en iyi şekilde çocuklara aktarabiliriz ve umarım en ideal şekilde aktarabiliriz” şeklinde konuşan Neslihan Atagül, bu nedenle iyi ki bunu bu şekilde, bu günde yaptınız yolunuz açık olsun dedi.