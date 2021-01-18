Neslihan Atagül'ün hastalığı nedir? Nare Sefirin Kızı'na veda ediyor! Neslihan Atagül'den veda mesajı!

Neslihan Atagül'ün hastalığı nedir?

Neslihan Atagül'den kötü haber! Başarılı oyuncunun rahatsızlığı nedeni ile zor günler yaşadığı ortaya çıktı. Peki Neslihan Atgül'ün hastalığı nedir? İşte detaylar haberimizin devamında yer alıyor..

Sefirin Kızı adlı dizide Nare'yi canlandıran güzel oyuncu Neslihan Atagül'den üzen haber gelerek oyuncunun "Geçirgen Bağırsak" sendromuna yakalandığı ortaya çıktı. Hızla kilo kaybından oluşan bu hastalik yüzünden yaşam kalitesi düşen Neslihan Atagül Sefirin Kızı'na veda etti.

Neslihan Atagül Sefirin Kızı'na veda etti!

Bağırsak sendromu yüzünden zor günler geçiren oyuncu Sefirin Kızı dizisine veda etti. Geçirgen Bağırsak teşhisi konulan oyuncu dizinin kadrosundan ayrılmak zorunda kaldı. Oyuncunun bu haberi ise herkesi üzerek Geçirgen Bağırsak Sendromu hastalığının nasıl bir hastalık olduğu merak edilmeye başlandı.

Ayrılık haberini Neslihan Atagül şu sözlerle duyurdu: "Herkese merhaba! Oynarken hücrelerime kadar hissettiğim Nare ile vedalaşıyorum. Ben tolerans göstersem de vücudum o toleransı bana göstermedi. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var.Sefirin Kızı ekibime selamlar. Teşekkür ederim arkadaşlar. İzleyicilerimize de teşekkür ederim, hep destek oldunuz. İyi ki varsınız! En yakın zamanda başka hikayelerde görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Geçirgen Bağırsak Sendromu nedir?

Güzel oyuncuya konulan Geçirgen Bağırsak Sendromu teşhisi üzerine bu hastalığın tam olarak ne olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Geçirgen Bağirsak Sendromu nedir?

Geçirgen Bağırsak Sendromu ; bağırsak hastalıkları arasında sık görülen bir hastalıktır. Özellikle yorgunluk ve halsizlikle ilk belirtilerini gösterir. Bağırsak hücreleri arasındaki bağın bozulması ile ortaya çıkar. Eğer bağırsaklarınıza sürekli olarak alerjiniz olan maddeler yada kimyasal maddeler ( çok fazla alkol ve sigara tüketimi gibi) temas ederse, bunun sonucunda bir strese bağlı bağırsak bakterilerinin düzeni değişir yada bağırsak hücreleri baskı altında kalmaya başlayabilir . Böylelikle hücrelerin yapısı bozulabilir veya işlevleri azalabilir. İşte böyle durumlarda bu hastalık ortaya çıkar.

Tedavisinde bol sıvı tüketilmeti, özellikle su. Kapalı hazır ürünlerden uzak durulup doğal besinler tüketilmeli ve bol dinlenilmelidir. Ayrıca stresten uzak durulmalıdır. Gereksiz ilaçlar kullanılmamalı. Doğru yağlar tüketilmelidir. Lifli gıdalar ve probiyetik besinler bol tüketilmelidir.

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021, 21:09