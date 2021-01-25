Neslihan Atagül Sefirin Kızı'na geri dönecek mi? Neslihan Atagül'den sevindiren haber!

Sefirin Kızı adlı dizide Nare'yi canlandıran güzel oyuncu Neslihan Atagül sağlık problemi nedeni ile dizinin kadrosundan ayrılmak zorunda kaldı. "Geçirgen Bağırsak" sendromuna yakalandığı ortaya çıktı. Hızla kilo kaybından oluşan bu hastalik yüzünden yaşam kalitesi düşen Neslihan Atagül Sefirin Kızı'na önce rapor alarak ara vermişti fakat durumu iyi olmayınca diziye tamamen veda etmek zorunda kaldı. Sevenlerine üzen oyuncu Neslihan Atagül'den sevindiren haber ise geldi. Güzel oyuncunun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Sağlık durumunun iyiye gitmesi ile beraber Neslihan Atagül diziye geri döner mi? sorusu ise gündeme geldi. Peki Neslihan Atagül Sefirin Kızı'na geri dönecek mi?



Neslihan Atagül'den güzel haber!

Neslihan Atagül sağlığı hakkında açıklamada bulundu. Neslihan Atagül paylaştığı video ile iyi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Selamlar herkese. Öncelikle bana attığınız destek mesajları için, iyi dilekleriniz için, iyi niyetleriniz için, ziyaretleriniz için, hediyeleriniz için, dualarınız için, binlerce kez teşekkür ederim. Çok incesiniz. Beni yalnız bırakmadınız. Çok sağ olun. Gördüğünüz gibi fena sayılmam. İyiyim ve iyi olmaya da gayret ediyorum. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım vardı. Hâlâ da var. O yüzden biraz daha dinleneceğim "ifadelerini kullandı. Bu paylaşımı ile herkesi sevindiren oyuncunun diziye dönüp dönmeyeceği ise merak konusu oldu.

Neslihan Atagül Sefirin Kızı'na geri dönecek mi?

Neslihan Atagül Sefirin Kızı'na dönmesi şu an için mümkün değildir. Güzel oyuncu sağlık problemi nedeni ile kadrodan ayrılmak zorunda kalmıştır ve tedavisi devam etmektedir. Senaryoda yurt dışına çıkmış gibi gösterilen Nare'nin diziye tekrar dönmesi izleyici tarafından isteniliyor. Güzel oyuncuya geçmiş olsun dilekleri iletilirken diziye de tekrar dönmesi temennisinde bulunuluyor. Fakat şimdilik geri dönme söz konusu değildir. Tuba Büyüküstün 'nün diziye dahil olmasıyla senaryo tamamen değiştiği için Neslihan Atagül'ün Sefirin Kızı'na geri dönmeyeceği düşünülüyor.