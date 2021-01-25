Neslihan Atagül Sefirin Kızı'na geri dönecek mi? Neslihan Atagül'den sevindiren haber!

Sefirin Kızı adlı dizide Nare'yi canlandıran güzel oyuncu Neslihan Atagül sağlık problemi nedeni ile dizinin kadrosundan ayrılmak zorunda kaldı. "Geçirgen Bağırsak" sendromuna yakalandığı ortaya çıktı. Hızla kilo kaybından oluşan bu hastalik yüzünden yaşam kalitesi düşen Neslihan Atagül Sefirin Kızı'na önce rapor alarak ara vermişti fakat durumu iyi olmayınca diziye tamamen veda etmek zorunda kaldı. Sevenlerine üzen oyuncu Neslihan Atagül'den sevindiren haber ise geldi. Güzel oyuncunun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Sağlık durumunun iyiye gitmesi ile beraber Neslihan Atagül diziye geri döner mi? sorusu ise gündeme geldi. Peki Neslihan Atagül Sefirin Kızı'na geri dönecek mi?
Neslihan Atagül'den güzel haber!
Neslihan Atagül Sefirin Kızı'na geri dönecek mi?
Neslihan Atagül Sefirin Kızı'na dönmesi şu an için mümkün değildir. Güzel oyuncu sağlık problemi nedeni ile kadrodan ayrılmak zorunda kalmıştır ve tedavisi devam etmektedir. Senaryoda yurt dışına çıkmış gibi gösterilen Nare'nin diziye tekrar dönmesi izleyici tarafından isteniliyor. Güzel oyuncuya geçmiş olsun dilekleri iletilirken diziye de tekrar dönmesi temennisinde bulunuluyor. Fakat şimdilik geri dönme söz konusu değildir. Tuba Büyüküstün 'nün diziye dahil olmasıyla senaryo tamamen değiştiği için Neslihan Atagül'ün Sefirin Kızı'na geri dönmeyeceği düşünülüyor.