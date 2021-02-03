Neslihan Atagül Sefirin Kızı Dizisinden Ayrılmasının Asıl Nedenini Açıkladı!

Son zamanlarda magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Neslihan Atagül Sefirin Kızı dizisindeki Nare karakterine bir süre önce sağlık sorunları nedenleri ile veda etmek zorunda kaldığını açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde magazinlere yakalanan Neslihan Atagül'ün halinden sağlık sorunlarının hala devam ettiği anlaşılıyordu.

Neslihan Atagül’e geçtiğimiz günlerde geçirgen bağırsak sendromu teşhisi konulmuştu. Sağlık sorunu nedeniyle dinlenmesi gereken oyuncunun sevilen dizisi Sefirin Kızı’ndan ayrılma kararı alması sevenlerini üzmüştü. Magazin haberlerinde oyuncunun şu an başka projelerine devam ettiği yazılsa da Atagül güncel olarak sadece aylık olarak çıkardığı dijital dergisi ile ilgileniyor.

Atagül, magazin ekiplerine eşi Kadir Doğulu ile Etiler'de birlikte yürürken yakalandı. Atagül’ün gittikçe daha çok zayıfladığı fark edildi. Ancak Atagül, Instagram hesabından paylaştığı video ile iyi olduğunu açıkladı ve gülümseyerek hayranlarını son durumundan haberdar etti.

Neslihan Atagül daha iyi olduğunu fakat 2 adım bile atınca yorulduğunu belirtti. Ancak en azından hayata karışmaya başladığını dile getirdi. 5 kilo daha verdiğini açıklayan güzel oyuncu doktor tavsiyesi üzerine Sefirin Kızı dizisinden ayrıldığını vurguladı. Dinlenmesi gerektiğini ve yoğun tempoyu bünyesinin kaldıramadığını, bu nedenle diziden ayrılmaya zorunlu kaldığını açıkladı.

TUĞBA BÜYÜKÜSTÜN İLE İLGİLİ SORULARI YANITLAMADI

Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinden ayrılınca onun yerine Tuba Büyüküstün başrol oynamaya başladı. Neslihan Atagül'e yöneltilen Tuba Büyüküstün soruları Neslihan Atagül tarafından cevapsız bırakıldı. Magazincilerin sorduğu “Sizden sonra Tuba Büyüküstün dahil oldu diziye, neler söylemek istersiniz?” sorusuna “Hayırlısı olsun arkadaşlar bir şey söylemeyeceğim sağ olun ilginiz için teşekkürler” diyerek cevapsız bıraktı ve aracına bindi.