Neslihan Atagül İspanyolca Konuştu! Hayranları Bayıldı

Başarılı oyuncu Neslihan Atagül, son olarak “Sefirin Kızı isimli” dizi projesinde yer almış ancak yaşadığı bağırsak sendromu rahatsızlığı ile diziye veda etmişti. Sefirin Kızı’nda “Nare” rolü ile hayranlarını ekranlara kilitleyen Atagül’ün, hastalığı sebebi ile dinlenmesi gerekmiş ve bu süreyi evde geçirmişti. Sefirin Kızı ardından magazin gündeminde oldukça fazla yer tutan Neslihan Atagül, çıkardığı dergisine ise devam etme kararı aldığını açıklamış ve hayranlarını sevindirmişti.

Televizyon ekranlarında gözde isim olduğu kadar sosyal medyada da adından söz ettiren başarılı oyuncu, paylaşımlarına devam ediyor. Takipçilerinin beğenisine sunduğu fotoğrafları ile büyüleyen güzel oyuncu Atagül, güzel haberi hayranlarına bildirdi. Bir süre önce bağırsak sendromu yaşamış olan oyuncu bu sebeple dizisine veda etme durumunda kalmıştı ve hayranlarını oldukça üzmüştü. Ancak genç isimden güzel haber gecikmedi. İşte Neslihan Atagül’ün son paylaşımı hakkında detaylı bilgiler…

Yaşadığı üzücü süreç ardından başarılı oyuncudan güzel haberler geldi. Sevilen oyuncu Neslihan Atagül, dizi ile ilgili farklı bir heyecan yaşadığını bildirdi. 2020 senesinde ilk kez ekranlara gelen Sefirin Kızı isimli televizyon dizisi projesinde Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu ile başrollerini paylaştığı dizide Hayat verdiği “Nare” karakteri ile beğenileri üstüne toplayan Atagül, bu kez İspanyolca konuştu. Oyuncunun çektiği video sosyal medyada büyük yankı buldu.

Aynı zamanda Star TV ekranlarında yayınlanıp Neslihan Atagül olmadan seyirci ile buluşmaya devam eden Sefirin Kızı, Amerika'da yayınlanacak. Dizi, İspanyolca yayın yapmakta olan büyük kanallardan birisi olan Univision'da yurt dışındaki hayranları ile buluşacak. Başarılı proje Sefirin Kızı hakkında bu gelişmenin yanında Neslihan Atagül'ün “Hola” isimli dergiye verdiği röportaj da hayranlarından beğeni topladı. İspanyol hayranları için İspanyolca konuşarak video çeken Atagül, sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Çektiği video sırasında giydiği kıyafetler, verdiği pozlar ve yabancı dili akıcı bir şekilde kullanması ile övgüleri üzerinde toplayan Neslihan Atagül, sosyal medyaya adeta damgasını vurdu. Oyuncunun “Hola” isimli dergi kapağına verdiği pozun altında ise İspanyolca olarak uluslararası ün kazanmış Türk oyuncunun dizisinin,İspanyolca yayınlanmaya hazırlandığı yazıldı. Bu duruma ünlü oyuncunun hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki hayranları oldukça sevindi.