Neslihan Atagül hakkında flaş iddia! Neslihan Atagül yasaklı madde mi kullanıyor?

Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterini canlandıran Neslihan Atagül sağlık problemleri yüzünden diziden ayrılmak zorunda kaldı. "Geçirgen Bağırsak" sendromuna yakalanan ve hızla kilo vererek yaşam kalitesi düşen oyuncu dinlenmek için önce rapor alarak set çalışmalarına ara vermişti fakat sonra diziden tamamen ayrdıldığı öğrenildi. Hem kendisi hem de yapım ekibi veda mesajı yayınlayarak Neslihan Atagül'ün dizinin kadrosundan ayrıldığı duyuruldu.

Güzel oyuncunun Geçirgen Bağırsak sendromu nedeni ile bolca dinlenmesi gerektiği ve tedavisi nedeni ile diziden ayrılmak zorunda kalmasının ardından hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Atılan iddiaya göre; bir sosyal medya kullanıcısı tarafından oyuncunun Bodrum'da kaldıkları otelde çok fazla dozda yasaklı madde kullanması ve Uraz Kaygılaroğlu'nun bu durumdan rahatsız olması nedeni ile ekip ve Neslihan Atagül'ün zaten arasının iyi olmadığı dile getirildi. Bu iddialardan sonra Neslihan Atagül'ün madde bağımlısı olup olmadığı merak edilmeye başlandı.

Neslihan Atagül yasaklı madde mi kullanıyor?

Neslihan Atagül'ün yasak madde kullandığının iddiasının ardından Geçirgen Bağırsak Sendromu nedir? sorusu gündeme geldi. Güzel oyuncuya konulan Geçirgen Bağırsak Sendromu teşhisi üzerine bu hastalığın tam olarak ne olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Geçirgen Bağirsak Sendromu nedir?

Geçirgen Bağırsak Sendromu ; bağırsak hastalıkları arasında sık görülen bir hastalıktır. Özellikle yorgunluk ve halsizlikle ilk belirtilerini gösterir. Bağırsak hücreleri arasındaki bağın bozulması ile ortaya çıkar. Eğer bağırsaklarınıza sürekli olarak alerjiniz olan maddeler yada çok fazla alkol , sigara, yasaklı maddeler vb. tüketimi gerçekleşiyorsa bunun sonucunda bir strese bağlı bağırsak bakterilerinin düzeni değişir yada bağırsak hücreleri baskı altında kalmaya başlayabilir . Böylelikle hücrelerin yapısı bozulabilir veya işlevleri azalabilir. İşte böyle durumlarda bu hastalık ortaya çıkar. Tedavisinde bol sıvı tüketilmeti, özellikle su. Kapalı hazır ürünlerden uzak durulup doğal besinler tüketilmeli ve bol dinlenilmelidir. Ayrıca stresten uzak durulmalıdır. Gereksiz ilaçlar kullanılmamalı. Doğru yağlar tüketilmelidir. Lifli gıdalar ve probiyetik besinler bol tüketilmelidir.

Neslihan Atagül'den ve Uraz Kaygılaroğlu'dan bu iddialara yanıt ise henüz gelmedi. Güzel oyuncuya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve Sefirin Kızı'nda bir ayrılık haberi daha geliyor. Uraz Kaygılaroğulu'da diziye veda edecek.

Uraz Kaygılaroğlu'da diziye veda edecek!

Uraz Kaygılaroğlu diziden daha önceden ayrılmak istendiği biliniyordu. Neslihan Atagül'ün ayrılığının ardından başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün diziye dahil edildi. Tuba Büyüküstün'ün gelmesi ile dizinin senaryosu tamamen değişecek. Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün arasında aşk hikayesi gerçekleşecek ve Uraz Kaygılaroğlu diziden ayrılacak.

Sefirin Kızı her pazartesi Star Tv'de saat 20:00'de yayınlanıyor.







Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021, 11:43