Neslihan Arslan Kimdir? Yaşı, Boyu, Dizileri ve Bilinmeyenleri

Neslihan Arslan, Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Oyuncu, 25 Nisan 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açmıştır. 173 cm boyunda olan Arslan’ın kilosu ise 54'tür. Boğa burcu olduğu öğrenilen başarılı ismin bir de köpeği bulunmaktadır.

Çocukluk yıllarında oyuncu olma hakkında bir düşüncesi bulunmaya Neslihan Arslan, küçük yaşlarda fazla sayıda spor dalı ile profesyonel olarak ilgilenmiş ve oyunculuk mesleğini yapmaya lise yıllarında karar vermiş. 7 yaşından 16 yaşına kadar yüzme ve voleybol eğitimleri aldığını belirten Arslan, annesi dışında kimsenin oyunculuk mesleği seçeceğini ön görmediğini açıklamaktadır. Yüzme ve voleybol dalında lisansı olduğunu belirten Neslihan Arslan, lise son sınıfa geçtiğinde ise içinden gelen sesi dinlemeye karar verdiğini ve konservatuar sınavlarına hazırlanmaya başladığını söylemiştir.

İlk kez sınava girdiği zaman istediği yeri kazanamadığını açıklayan oyuncu Neslihan Arslan, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı ve İstanbul Üniversitesi konservatuarında bulunan sahne hocalarından izin almış ve haftanın üç günü derslere girmeye başlamış. Bir süre ile derslere misafir öğrenci olarak girdiğini açıklayan Arslan, sonunda istediği okul olan Mimar Sinan'ı kazandığını ifade etmiştir. Oyuncunun lisans eğitimi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tiyatro bölümünde gerçekleşmiştir. Neslihan Arslan'ın televizyon dünyasına adımını attığı ilk projenin ismi ise “Hayat Bilgisi” isimli televizyon dizisi projesidir.

Üniversitesinden mezun olduktan sonra devlet tiyatrosuna seçmelere katılıp “Temiz Ev” isimli oyunda aldığı rol, oyuncunun kariyerinde sıçrama yapmasına neden olmuştur. Başrol karakteri için seçmeler yapıldığını açıklayan Neslihan Arslan, Portekizli bir kız karakterini canlandıracak bir oyuncu aradıklarını ve bu rolü çok istediğini ifade etmiştir. Herkese açık olarak gerçekleşmeyen seçmelere 10 kişi çağrıldığını ve kendisinin uygun görüldüğünü belirtmiştir. Bu oyunda çok başarılı isimler ile çalışma şansı elde ettiğini belirten Neslihan Arslan, bu oyundan sonra daha farklı sahnelerde de yer aldığını söylemiştir. İstanbullu Gelin dizisinde hayat verdiği “Dilara” karakteri ise oyuncunun parlama yaşadığı noktadır ve bu dizi ile dikkatleri üzerine çekmiştir.