Nerden baksan kral hareket! Böyle doğum günü hediyesi görülmedi!

Metresine doğum günü hediyesi olarak ikinci kraliçe ünvanı veren 67 yaşındaki Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn tüm dünyanın gündemine damga gibi düşerken sosyal medyada yapılan yorumlarla alay edilmeye de devam ediliyor.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn resmi metresi olan Sineenat Wongvajirapakdi’ye 36’ıncı yaş günü hediyesi olarak "ikinci kraliçe" unvanını verdi. Başkent Bangkok'ta bir Budist tapınağında, Sineenat'ın doğum günü kutlayan kral kararını bildirerek tüm dünyanın ilgisini çekti. Aslında Sineenat Wongvajirapakdi, Kral'ın generallerinden bir tanesi olarak çalışmaya başlamıştı fakat kral onu metresi yapmış. Metresi iken kral Sineenat Wongvajirapakdi'yi aldatmakla suçlamış ve hapse attırmış. Aradan bir müddet süre geçtikten sonra ise kral affetmiş ve haremine geri çağırmış.

Kral Maha Vajiralongkorn 'un Almanya'da 20 'den fazla kadın olan haremine geri dönen Sineenat Wongvajirapakdi şu an ülkenin kraliçesi oldu. 36. yaş günü doğum günü hediyesi olarak ikinci kraliçe ünvanını alırken birinci kraliçenin kim olduğu ise merak konusu oldu. Kralın eşi de birinci kraliçe. Tayland Kralı'nın bu davraşından sonra ise sosyal medya platformu üzerinden binlerce komik yorum yapıldı.

Daha önce de Sineenat Wongvajirapakdi'nin çıplak fotoğrafları ortaya çıkarak yayılmıştı. Hatta bu durumda kralın eşinin yayınladğı iddia edilmişti. Çünkü Sineenat’ın Kraliçe Suthida ile aralarında rekabetin olduğu ve kıskançlık krizlerine girdiği daha önce de basına yansımıştı. Tayland Kralı'nın öne Sineenat Wongvajirapakdi'yi metres ilan etmesi sonra da kraliçe ünvanı vermesi dikkatleri çekmeye devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021, 23:54