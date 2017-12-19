Nejat İşler'in son hali herkesi şaşırttı !

Bodrum’da yaşamını sürdüren Nejat İşler, genel koordinatörlüğünü yaptığı Bodrum Deneme Sahnesi’nin bir etkinliği olan “Bir yazar okuması” etkinliğinde hayranlarının karşısına çıktı. Sinema ve tiyatro oyuncusu Nejat İşler, hayranlarının karşısına yeni imajıyla çıktı.Nejat İşler'in yeni imajı hayranları tarafından şaşkınlıkla izlendi.

Yıllardır kısa saçlı ve kirli sakalı ile tanınan Nejat İşler , saçlarını uzatarak hayranlarını şaşırttı.

Nejat İşler hayranlarına dünyaca ünlü yazar Charles Bukowski’nin "Dünyanın En Güzel Kızı" isimli kitabından bölümler okudu.

NEJAT İŞLER'İN YENİ İMAJI