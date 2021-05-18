Oyuncu Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz boşandı. İkilinin tazminat talepleri mahkemeye sunuldu. Sunulan talepler mahkeme tarafından reddedildi. Çocukların velayeti konusu da masaya yatırıldı. Mahkeme kararıyla çocukların velayeti Nagehan Şaşmaz’a kaldı. Mahkeme, 2 çocuğa ayda toplam 16 bin TL nafaka ödenmesine hükmetti.

Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar’ı canlandırmasıyla tanınan Necati Şaşmaz, 2012 yılında Nagehan Şaşmaz ile evlenmişti. Çiftin 4 yıl içinde iki çocuğu dünyaya geldi.

Çiftin bu boşanma haberleri 2019 yılından beri gündemde. Necati Şaşmaz, 2019 Şubat ayında Nagehan Şaşmaz’a 10 milyon TL tazminat ile 2 çocuğunun velayetini isteyerek boşanma davası açmıştı. Ünlü oyuncudan psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet gördüğünü ileri süren Nagehan Şaşmaz ise 20 milyon TL tazminat ile kendisi ve 2 oğlu için toplam 60 bin TL aylık nafaka talebinde bulunarak karşı boşanma davası açmıştı.

Sözcü gazetesinden Hayati Arıgan’ın haberine göre, bugün İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi’nde duruşma gerçekleştirildi. Duruşmada Nagehan Şaşmaz’ı avukat Deniz Ketenci, Necati Şaşmaz’ı ise avukat Altın Mimir temsil etti. Mahkeme iki tarafın da açtığı boşanma davasını kabul etti ve tarafların boşanmalarına karar verildi. Mahkeme çocukların velayetini anneye verdi, baba ile de kişisel ilişki günleri tayin edildi.

Mahkemenin kararına göre, ebeveynlerin izni olmadan çocuklar yurtdışına çıkarılabilir. Ayrıca, her hafta Çarşamba günleri saat 18:00’de çocuklar hangi ebeveynde olursa olsun görüntülü görüşmesine karar verildi.

İki çift de tazminat taleplerinde bulundu. Bu konu mahkeme tarafından reddedildi. Reddedilme gerekçesi olarak iki tarafın da istediği maddi ve manevi tazminat taleplerinin eşit kusurlu olarak bulunduğu savunması öne sürüldü. Mahkeme Nagehan Şaşmaz’ın talep ettiği yoksulluk talebini ise ekonomik ve sosyal durumunu göz önünde bulundurarak reddetti. Nafaka konusunda da en son kendisi ve 2 oğlu için istediği 60 bin TL için talepte bulunan Nagehan Şaşmaz’ın, mahkeme Necati Şaşmaz’ın iki çocuk için ayda 16 bin TL nafaka ödemesi konusunda karar kıldı.