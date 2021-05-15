Nebahat Çehre’yi Üzüntüye Boğan Olay! 100 Bin Lira İstediler

Ünlü isim Nebahat Çehre, doktor kontrolü yapılması için Nişantaşı'na geldi ve objektiflere yansıdı. Muhabirlerin kendisine yönelttiği sorulara yanıt veren usta isim Nebahat Çehre, yaz için henüz bir tatil planı yapmadığını belirtti. Ancak yaz planları olarak bu süreçte güneydeki yazlık bölgelerde bulunan kiralık ev fiyatlarının artış göstermesi sebebiyle isyanda bulundu. Ayağında yaşanan şişlik sebebi ile fizik tedaviye geldiğini anlatan usta oyuncu Nebahat Çehre, pandemi sürecinde sürekli evde kalmaktan sıkıldığını ifade etti. Herkes gibi evde olduğunu, dostları ile olamadığını ve asosyal olduğunu belirten Nebahat Çehre, şehir içerisinde büyük bir sitede oturduğunu ve orada geniş bir yürüyüş alanı olmasının kendisi için büyük bir şans olduğunu söyledi.

Yaz dönemi için henüz bir plan yapmadığını açıklayan usta oyuncu, yazlık yerlerde kiralık fiyatların neredeyse daire parası olduğunu söyledi. Yazlık yerlerde bulunan evlere aylık 100 bin lira istiyorlar şekilde isyan eden usta oyuncu, “Ne fırsata çevrilmiyor ki o çevrilmesin” şeklinde açıklamalarda bulundu. Kendisinin bir planı bulunmadığını belirten ancak dostları ile gideceğini ifade eden usta isim Nebahat Çehre ancak yasaklar sebebiyle planlarını değişebileceğini söyledi. Yine kendisinin yazlığı olmadığını söyleyen Çehre, “En güzel yazlık arkadaşının yazlığı, en güzel tekne arkadaşının teknesidir.” dedi.

Hayranları ile bir araya gelmeyi özlediğini belirten başarılı oyuncu, klasik olarak evde oturan anne rollerinden çok sıkıldığını ve bu sebeple projeleri geri çevirdiğini açıkladı. Kendi isteğine göre ve kendisine uyan tarzda rol çıkarsa ekranlara döneceğini açıkladı ve aynı şartlarda dönmeyi düşünmüyorum, bu kez değişik bir karakter istiyorum ve o rolden çıkmak istiyorum, dedi. Elbette anne yaşında olduğunu ve o anlamda açıklamalarda bulunmadığını belirten usta oyuncu, kendi yaşında olan kadınların çok faydalı olan meslekleri olduğunu, gelini ve oğluna hakimiyet kuran anneden artık sıkıldığını söyledi. Pandemi sürecinde evde olması sebebiyle zaman geçmesi adına tüm dizileri izlediğini ifade eden ve Nebahat Çehre, bu kez sıra dışı bir rol istediğini dile getirdi.