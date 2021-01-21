Ne Kadar Meraklısınız Karın Göstermeye Ayıp Valla! Berfu Yenenler’i Kızdıran Yorum

Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler’in eşi ikinci çocuğuna hamile. Kısa süre sonra oğlunu kucağına alacak olan Berfu Yenenler sosyal medya üzerinden bir fotoğraf paylaştı. Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunduğu fotoğrafta eşi Eser Yenenler ile sarılırken büyümüş olan karnı da belliydi. Ancak bu aile fotoğrafının altına yapılan bir yorum Berfu Yenenler’i sinirlendirdi. Takipçisinin yorumunun altına yanıt yazan Yenenler, takipçilerinden beğeniler aldı. Peki Berfu Yenenler’in fotoğrafının altına hangi yorumlar yapıldı? İşte detaylar…

İkinci çocuğunu kucağına almak için sabırsızlanan Yenenler ailesi geçtiğimiz saatlerde bir fotoğraf paylaştı. Paylaşılan fotoğrafta Berfu Yenenler’in karnının büyüdüğü gözlemlenirken bir takipçisinin yazmış olduğu yorum kendisini sinirlendirdi. Karnının belli olduğu karenin altına “Ne kadar meraklısınız karın göstermeye, ayıp valla” yorumu yapıldı. Berfu Yenenler ise yapılan bu yorum karşısında sessiz kalmayıp takipçisine yanıt verdi. Bu yanıtı da hesabının hikayeler bölümünde paylaşan Yenenler, takipçilerinden destek mesajları aldı. Yapılan yorumu “Kendi çocuğumu taşımam neden ayıp olsun? Bunlar nasıl fikirler arkadaşlar? Canım vücudum bunları yaşayabildiğim için çok şükür” şeklinde cevap yazdı.

Oyuncu Eser Yenenler 2019 senesinde Berfu Yıldız ile evlenmiş aynı yılın ekim ayında ise oğulları Kuzey’i kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz aylarda da tekrar anne olacağını takipçileri ile paylaşan Berfu Yenenler oğullarına “Mete” ismini vereceklerini açıklamıştı. İkinci hamileliğinden bir kare paylaşan çifte takipçilerinden biri ise ne kadar ayıp yorumunu yapınca Berfu Yenenler bu yazıya cevap verdi.

Berfu Yenenler kimdir?

1995 Kocaeli İzmit doğumludur. Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2015 yılında katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması ile adını duyurmuştur. Eser Yenenler ile yaşadığı ilişki ile uzun süre magazin gündeminden düşmeyen Yenenler, 2019 yılında Eser Yenenler ile evlenmiştir. Aynı sene içerisinde oğulları Kuzey’i dünyaya getiren Berfu Yıldız Yenenler, ikinci çocuğunu kucağına almak için sabırsızlanmaktadır. Boyu 176 cm kilosu ise 53’tür. Berfu Yıldız Yenenler’in burcu ise terazidir. Youtube kanalında eğlenceli içerikler paylaşan Yenenler, takipçilerinin ilgisini çekmektedir.