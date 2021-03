Natalie Portman film için kas yaptı!

Marvel Sinematik Evreni'nin sıradaki Thor filmi olan "Thor: Love and Thunder" filminin çekimleri devam ediyor. Film için Chris Hemsworth ile birlikte yeniden kamera karşısına geçen Natalie Portman, Thor'un sevgilisi Jane Foster rolünü oynayacak. Marvel'ın dördüncü filmi olan "Thor: Love and Thunder" filminin 2022'de vizyona gireceği duyuruldu. Filmin setinde görüntülenen natalie Portman'ın kaslı kolları dikkatlerden kaçmadı. Sidney'deki film setinde objektiflere yansıyan Portman'ın film için ağırlık çalıştığı ve kas yaptığı görüldü.

"Küçük ve çelimsiz büyükannesi gibi görüneceğim"

Daha önce Thor karakterine hayat veren Chris Hemsworth'ün sosyal medyada paylaştığı kaslı vücuduyla ilgili konuşan Natalie Portman gündeme otuemuştu. Konuk olduğu bir televizyon programında kasların nasıl çalıştığını anlamadığını kaydeden Portman, rol arkadaşı Chris Hemsworth'ün "başka bir dünyadan" gibi göründüğünü belirtmişti. Rol arkadaşının oldukça iyi göründüğünü kaydeden Portman, "Onun yanında küçük ve çelimsiz büyükannesi gibi görüneceğim galiba" yorumunu yapmıştı.

Kaslı kolları dikkat çekti

Kasların nasıl çalıştığıyla ilgili Chris Hemsworth'e cahilce sorular sorduğunu kaydeden Portman, "Kaslarını kullandığında kanın mı boşalıyor?" sorusunu bile sorduğunu belirtti. Chris'in çok beyaz görünmesini başta bu saçma inanışa dayandırdığını kaydeden Portman, "Ah Chris, seni bronzlaştırmamız gerekiyor" ifadesini kullanmıştı. Aylar önceki bu açıklamaların ardından şimdi kaslı kollarıyla görüntülenen Portman'ın bu konudaki bilgilerini güncellediği yorumları yapıldı. 39 yaşındaki ünlü oyuncunun sette bir hayli neşeli olduğu kaydedildi.

Natalie Portman'ın oynadığı bazı filmler

Marvel'ın Thor (2011) ve Thor: Dark World (2013) filmlerinde rol alan Natalie Portman, 2017'de vizyona giren Thor: Ragnarok filminde yer almamıştı. Leon: The Proffesional filminde 12 yaşında canlandırdığı Mathilda karakteriyle ilk defa geniş kesimler tarafından tanınan Natalie Portman birçok önemlifilm projesinde yer aldı. Yetişkin animasyon dizisi olan The Simpsons'ta seslendirme de yapan ünlü oyuncu; Heat, Star Wars: Klanların Saldırısı, V For Vandetta, Siyah Kuğu ve Avengers: Endgame gibi bazı meşhur filmlerde rol aldı.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 15:30