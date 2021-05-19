Naomi Campbell Bebek Sahibi Oldu

Campbell, Instagram'da "Güzel, küçük bir nimet beni annesi olarak seçti," diye yazdı. "Hayatımda bu nazik ruha sahip olduğu için o kadar onur duydum ki, şimdi seninle paylaştığım ömür boyu bağı tarif edecek hiçbir söz yok meleğim. Daha büyük bir aşk yok."

Duyuruya, bebeğin elbisesinin narin çiçek baskısıyla bebeğin ayaklarını kucaklayan elinin tatlı bir fotoğrafı eşlik etti.

Bu, 50 yaşındaki süper modelin bir bebek beklediğine dair hiçbir kamuoyu bilgisi olmayan ilk çocuğu. Doğum ilanı, doğum gününden sadece birkaç gün önce gelir.

Campbell geçmişte anne olmak istediğini söylemişti. 2017'de Evening Standard'a evlat edinmek yerine bebek sahibi olmayı düşündüğünü söyledi. "Her zaman çocuk sahibi olmayı düşünüyorum ... Ama şimdi bilimin geldiği noktayla, bunu istediğim zaman yapabileceğimi düşünüyorum" dedi.

Naomi Campbell'ın doğum duyurusunun ardından Campbell'ın arkadaşları, kendisine başarılar dilemek için Instagram yorumlarına akın etti. Oyuncu Zoe Saldana, "Aman tanrım, tebrikler hanımefendi! Ne lütuf !!!" diye yazdı.

1994 yılından bu yana Campbell ile çalışan tasarımcı Marc Jacobs da sevindirici habere yanıt verdi.

"Aman Tanrım !!!!! Bugün o gün? Ne kadar inanılmaz," diye yorumladı Jacobs. "O ne kadar şanslı ve ne kadar şanslısın! Ne harika bir Anne olacaksın. Ne büyük bir nimet!”

Campbell, geçtiğimiz bahar Essence'ın Mayıs / Haziran kapağında yayının 50. Yıldönümünün, aynı zamanda da kendisinin 50. Doğum gününün, kapağında yer aldı. İnsanları evde tutan koronavirüs kısıtlamaları ve dergileri yeni görüntüler yayınlamaya devam etmek için yaratıcı yollar bulmaya teşvik etti. Campbell kapak için dergi için bir ilk olarak iPhone'uyla fotoğrafını çekti ve kendi saçını, makyajını ve stilini kendisi yaptı.

Campbell, dünyadaki en tanınmış süper modellerden biri ve boyun eğmek istemediğini belirtmişti.

Taschen tarafından bu yılın başlarında yayımlanan "Naomi. Updated Edition" adlı kitap için bir denemede "'Emekli olmak' hiç kullanmak istediğim bir kelime değil" diye yazdı. "Rahatlamak" belki, ama "emekli olma" asla. " dedi.

Ayrıca kariyerinin başlarında yaşadığı ırksal önyargıyı ve başladığından bu yana sektörün nasıl değiştiğini de düşündü.

"Bu endüstrinin Siyah modeller için daha iyi hale geldiğini düşünmeyi seviyorum. Podyumda renkli kızlar görüyorsunuz ve Bottega Veneta'daki Chanel ve Liya Kebede kampanyalarında Joan Smalls gibi kızların olması cesaret verici. İşler değişti. Ancak önyargı asla tamamen gitmez"diye yazdı. "Şimdi Afrika'ya ışık tutmaya, Afrikalı tasarımcıları ve modelleri küresel toplulukla buluşturmaya çalışıyorum ... Geri vermek istiyorum. Gerçekten bu kadar basit. Hepsini yapamam ama ben üzerime düşeni yapabilirim ve bunu istiyorum. "