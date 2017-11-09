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Mutluluk Zamanı'na damga vuran öpüşme sahnesi !

Kiralık Aşk dizisi ile ekranların en sevilen çiftlerinden olan Barış Arduç ve Elçin Sangu'nun yeni filmi Mutluluk Zamanı'nın bazı görüntüleri internete sızdı.Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise magazin dünyasına bomba gibi düştü.

09 Kasım 2017 Perşembe 17:08
Mutluluk Zamanı'na damga vuran öpüşme sahnesi !

Ekranların sevilen çifti Barış Arduç ve Elçin Sangu yeni filmi 'Mutluluk Zamanı' için bir kez daha kamera karşısına geçti.Kiralık Aşk dizisinden sonra ilk kez bir projede yer alan  Barış Arduç ve Elçin Sangu  'Mutluluk Zamanı' filmi için düet de yapmıştı.

Barış Arduç ve Elçin Sangu sözü ve müziği Bülent Ortaçgil'e ait olan olan  'Bu Su Hiç Durmaz' şarkısını birlikte söylediler.Ve ikilinin bu düeti kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı.

İkilinin filmdeki öpüşme sahneleri sosyal medyada kısa sürede hızla yayılırken Barış Arduç sevgilisi Gupse Özay'ın bu görüntüler için ne diyeceği ise merak konusu oldu.Filmin daha gösterime girmeden görüntülerinin nasıl sosyal medyaya sızdığı ise merak konusu oldu.

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