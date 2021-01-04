Mutluluk Zamanı Filmi Konusu Ne, Oyuncuları Kim, Nerede Çekildi?

MUTLULUK ZAMANI HANGİ KANALDA?

Bir romantik komedi filmi olan Mutluluk Zamanı, çok sevilen iki başrolü ve aşk dolu hikayesiyle seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu akşam saat 20.00’da TV 8 ekranlarında televizyon seyircisiyle buluşacak olan filmin detayları merak ediliyor.

Son zamanların sevilen romantik komedi filmi Mutluluk Zamanı, başrol olarak seyircilerin en çok yakıştırdığı ikiliyi tekrar bir araya getirdi. Elçin Sangu ve Barış Arduç’un başrolü paylaştığı Mutluluk Zamanı filmi 2018 senesinde vizyona girmişti. Senaristliğini Buğra Gülsoy ve Ali Erkan Ersezer’in yaptığı bu filmin yapımcılığını Muzaffer Yıldırım, yönetmenliğini de Şenol Sönmez üstlendi.

MUTLULUK ZAMANI NEREDE ÇEKİLDİ?

Çarpıcı sahneleri ile dikkatleri üzerine çeken Mutluluk Zamanı filmi, romantik komedi alanında son zamanlarda çekilmiş ve sevilmiş nadir filmlerden oldu. İstanbul ve Heybeliada’da 7 hafta boyunca çekimi yapılan filmin konusu, oyuncuları merak ediliyor.

MUTLULUK ZAMANI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yakışıklı ve başarılı oyuncu Barış Arduç’un hayat verdiği Mert karakterinin hayatı kusursuzdur. Mert karakteri, geçmişiyle hiç yüzleşmemiştir ve kendi mükemmel hayatını yaratmıştır. Elçin Sangu tarafından canlandırılan Ada karakteri ise bir heykeltıraştır ve bu karakter tüm hayatını geçmişinde yaşadıkları üzerine kurmuştur. Mert ile Ada’nın yolları bir şekilde kesişir ve Ada’yı tanıdıkça Mert’in hayatı değişmeye başlar. Cengiz Bozkurt tarafından canlandırılan Ada’nın abisi Tarık karakterinin Mert ile tanışmasıyla birlikte filmde ilginç olaylar yaşanmaya başlar Tarık karakteri kendini hep kaybeden biri olarak görmektedir. Ada ise zaman geçtikçe ve Mert’i tanıdıkça giderek ona aşık olur ve duygularına engel olmaya çalışmasına rağmen başarılı olamaz. Mert’in, kız kardeşine aşık olduğundan habersiz olan Tarık, Mert’e çapkınlık dersleri verir.

Gerçek sevginin tamamen mükemmel olmadığı ve pek çok kusurunun olduğunu ele alan Mutluluk Zamanı filmi, geçmişiyle yüzleşmekten kaçıp kendine mükemmel bir hayat kuran Mert ile tüm hayatını geçmişindeki anılarının üstüne kuran Ada’nın yaşadıkları romantik aşk hikayesini anlatıyor.

MUTLULUK ZAMANI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Sevilen romantik komedi filmi Mutluluk Zamanı’nın oyuncu kadrosunda Barış Arduç, Elçin Sangu, Cengiz Bozkurt, Dila Bayrak, Levent Öktem, Nazlı Kar, Kerem Hakan Ilçin yer alıyor.

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021, 22:49