Mustafa Üstündağ’dan Silahlı Kavga Açıklaması

Yaşanan silahlı kavga anında oyuncunun yanında bulunan sevgilisi Yağmur Koçak, rallici Tanju Celen ve avukatı Hande Hamarat ile Bebek’e gelen Mustafa Üstündağ, korona virüs tedbiri olarak mekanların kapatılması sebebiyle açık alanda bir konuşma gerçekleştirdi.

Yapılan haberlerin aksine kendilerinin darp edildiğini açıklayan ünlü oyuncu, kız arkadaşının dayak yediğini ve arabanın kapısının açılıp tekme tokat girdiklerini söyledi. “Lütfen bütün kamera görüntüleri yayınlansın” şeklinde açıklamalarda bulunan oyuncu kendisinin kimseye vurmuş olduğu bir görüntünün olmadığını, saygısızlık etmiş olduğu birinin olup olmadığını ve orada da özür dilediğini söyledi. Tehdit edildiğini ve artistliği ile sınandığını açıklayan Mustafa Üstündağ, darp edildiğini ve 50-60 kişinin etrafını sardığını açıkladı. 14 defa polis, aradıklarını söyleyen Mustafa Üstündağ, kayıtları olduğunu ve kendisini spor düşmanlığı ile itham edenlerin neden yanındaki kadınlara vurulduğunu dile getirmediklerini merak ettiği şeklinde açıklamalar yaptı ve güvenlik kameralarının yayınlanmasını istediğini belirtti.

Yine yapılan haberlere göre silahlı kavgaya karışan arkadaşların silah kullanıldığı iddialarını da reddeden Mustafa Üstündağ, vurulanın kendi arkadaşları olduğunu ifade etti. Vurulan kişi için bizim abimiz şeklinde ifadelerde bulunan ünlü oyuncu orada bir kebapçı abileri olduğunu ve ondan yardım istediğini söyledi. 60 yaşındaki bir adamı darp ettiler diyen Üstündağ, kadına şiddet dediklerini ama arada kadınları darp ettiklerini açıkladı.

Bunun yanı sıra Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın kendisi hakkında yapmış olduğu açıklamalar ve Mustafa Üstündağ’ı Bodrum’da istemiyoruz sözleri hakkında konuşan oyuncu, bunu söyleyen mülkiye amirin seçilmiş bir kişi olduğunu ve oranın sahibi olmadığını belirtti. Türk Bayrağı’nın dalgalandığı her yerde alnının akı ile göğsünü gererek istediği her yere gidebileceğini söyleyen Üstündağ, kimsenin buna karar veremeyeceğini belirtti.