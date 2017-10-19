Galeriler Videolar
İstanbul 21°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
108355
ALTIN
151.268
DOLAR
3.6562
STERLİN
4.8250
EURO
4.3319
Ak Parti'de istifalar gelmeye başladı !
Ak Parti'de istifalar gelmeye başladı...
Bülent Ersoy ilk kez bir dizide rol alacak ! Çukur dizisi hangi kanalda ?
Çukur dizisi hangi kanalda ?
Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem !
Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem !
Mustafa Sandal ile Emina Sandal boşanıyor mu ?
Mustafa Sandal ile Emina Sandal...
Bursa'da korkunç olay ! Sevgilisine kaçarken balkondon düştü
Sevgilisine kaçarken balkondon düştü

Mustafa Sandal ile Emina Sandal boşanıyor mu ?

Magazin dünyasının en yakışan çiftleri arasında yer alan Mustafa Sandal ile Emina Sandal çifti hakkında magazin dünyasına bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.Ünlü çiftin evliliklerinde pürüz olduğu ve kavga ettikleri iddia edildi.

19 Ekim 2017 Perşembe 12:20
Mustafa Sandal ile Emina Sandal boşanıyor mu ?

Mustafa Sandal ve eşi Emina Sandal çiftinin 9 yıllık evlilikleri süresince ilk kez bu kadar ciddi tartıştığı iddiası magazin dünyasına bomba gibi düştü.

9 yıl önce evlenen ve 2 erkek çocukları bulunan Emina Sandal ile Mustafa Sandal eşi bugüne kadar ekranlara hep mutlu aile tablosu olarak çıkmıştı.Hayranlarının sürekli  mutlu görmeye alıştığı ünlü çiften bu kez sevindirici haber gelmedi.Ünlü çiftin şiddetli şekilde kavga ettiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Emina Sandal , Sırbistan'ın ünlü bir iç giyim markasının mankenliğini yaptığı sıralarda Mustafa Sandal'a sorulan 'Kıskanıyor musunuz ? ' sorusuna Sandal , ''Bizde anlamsız kıskançlıklar yok, her şey doğal akışında.'' demişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bülent Ersoy ilk kez bir dizide rol alacak ! Çukur dizisi hangi kanalda ?
Bülent Ersoy ilk kez bir dizide rol alacak ! Çukur dizisi hangi kanalda ?
Gülben Ergen'e Bir Şok Daha!
Gülben Ergen'e Bir Şok Daha!
Emre Altuğ söyledi , Çağla Şikel bale yaptı !
Emre Altuğ söyledi , Çağla Şikel bale yaptı !
Ebru Şallı , Uğur Akkuş ile otelde görüntülendi !
Ebru Şallı , Uğur Akkuş ile otelde görüntülendi !
Serel Yereli'den 'üstsüz poz' açıklaması !
Serel Yereli'den 'üstsüz poz' açıklaması !
Demet Şener ile İbrahim Kutluay arasındaki restleşme !
Demet Şener ile İbrahim Kutluay arasındaki restleşme !
Gülben Ergen'in spor hocasıyla görüntüleri !
Gülben Ergen'in spor hocasıyla görüntüleri !
Tolga Sarıtaş trafik kazası geçirdi ! Tolga Sarıtaş'ın sağlık durumu
Tolga Sarıtaş trafik kazası geçirdi ! Tolga Sarıtaş'ın sağlık durumu
Oyuncu Aylin Altun Türkiye'den 2 Film Teklifi Aldı!
Oyuncu Aylin Altun Türkiye'den 2 Film Teklifi Aldı!
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim