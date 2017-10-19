Mustafa Sandal ile Emina Sandal boşanıyor mu ?

Mustafa Sandal ve eşi Emina Sandal çiftinin 9 yıllık evlilikleri süresince ilk kez bu kadar ciddi tartıştığı iddiası magazin dünyasına bomba gibi düştü.

9 yıl önce evlenen ve 2 erkek çocukları bulunan Emina Sandal ile Mustafa Sandal eşi bugüne kadar ekranlara hep mutlu aile tablosu olarak çıkmıştı.Hayranlarının sürekli mutlu görmeye alıştığı ünlü çiften bu kez sevindirici haber gelmedi.Ünlü çiftin şiddetli şekilde kavga ettiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Emina Sandal , Sırbistan'ın ünlü bir iç giyim markasının mankenliğini yaptığı sıralarda Mustafa Sandal'a sorulan 'Kıskanıyor musunuz ? ' sorusuna Sandal , ''Bizde anlamsız kıskançlıklar yok, her şey doğal akışında.'' demişti.