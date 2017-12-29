Mustafa Mayadağ hayatını kaybetti ! Mustafa Mayadağ kimdir ?

Geride bıraktığımız yıllarda çok sayıda şarkıcının klibine imzasını atan yönetmen Mustafa Mayadağ bu sabah yaşamını yitirdi.Son dakika edinilen bilgilere göre geçen yıl geçirdiği beyin kanaması sonucu boyundan aşağısı felç olan ünlü yönetmen Mustafa Mayadağ'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

MUSTAFA MAYADAĞ KİMDİR?

MUSTAFA MAYADAĞ KİMDİR?

Yönetmen Mustafa Mayadağ, 1958'de İzmir’in Urla ilçesinde dünyaya geldi.

Mustafa Mayadağ, İzmir Çınarlı Teknik Lisesi'nden mezun olduktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi sinema televizyon bölümünü bitirdi. Aynı okul mezunu dört arkadaşıyla video prodüksiyon şirketi kurdu.

Daha sonra Yeşilçam, TRT 2, Pınar Film, Star TV ve Raks Müzik'te değişik kademelerde görev aldı.

Mustafa Mayadağ, birçok şarkıcının klibine imza atan isim oldu. Çektiği klipler arasında, 1996: Sevdalıyım- Mahsun Kırmızıgül / 2000: Asrın hatası-Serdar Ortaç yer alıyor.

Ayrıca Mustafa Mayadağ, Türkiye Video Müzik Ödülleri Yılın Klibi Ödülü'nü aldı.