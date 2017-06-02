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Mustafa Ceceli'ye Eski Eşinden Şok Edici Hareket

Mustafa Ceceli geçen hafta boşandığı eski eşine oturtukları villayı bıraktı. Sinem Ceceli' nin ise villayı satılığa çıkardığı öğrenildi.

02 Haziran 2017 Cuma 12:23
Mustafa Ceceli'ye Eski Eşinden Şok Edici Hareket

Sinem Ceceli, Mustafa Ceceli' nin ona bırakmış olduğu Kanlıca' nın sırtındaki 4 katlı villayı satılığa çıkardı. Sinem Ceceli yıllarca biriktirmiş oldukları hatıra dolu evi boşalttı ve 12 milyon dolara satılığa çıkardı. 

Mustafa Ceceli boşandıktan hemen sonra Selin İmer ile 'Evleneceğiz' açıklaması yapması Sinem Ceceli' yi hüzne boğdu. Mustafa Ceceli aylar önce Hülya Avşar' ın programına katılmıştı ve üstü kapalı olarak içinde bulunduğu durumun açıklamasını yapmıştı. 

Hülya Avşar' ın Ceceli' ye yönlendirmiş olduğu; "Evliliğin sürmesi mi, yoksa her zaman bulamayacağın aşk mı?" sorusuna Ceceli;  "Olması gereken aşkı seçmek. Bütün her şeyini bırakacağın, 'neyim varsa her şeyimi bıraktım sana geldim' diyeceğin aşk olmalı" diyerek cevap verdi. Mustafa Ceceli' nin yapmış olduğu bu hareketinin ardından hayranları tarafından büyük bir tepkiye uğradı. Takipçileri binlerce yorumda bulundu. Mustafa Ceceli bunun üzerine Selin İmer ile fotoğrafını paylaştı. 



Son Güncelleme: 02.06.2017 17:24
Anahtar Kelimeler:
Selin ImerSinem CeceliMustafa Ceceli
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