Mustafa Ceceli'nin eşi hamile mi ? Ceceli'den son dakika bebek açıklaması

Mustafa Ceceli'nin Filipinli bir dadıyı özel olarak istemesi akıllara eşi Selin İmer'in hamile olduğu iddialarını getirdi.Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer hamile mi , Mustafa Ceceli baba mı oluyor gibi sorular magazin dünyasına bomba gibi düştü.Selin İmer geçtiğimiz günlerde bir hastaneye kontrole gidince 4 haftalık hamile olduğu iddia edilmişti.

MUSTAFA CECELİ'DEN BEBEK AÇIKLAMASI

Sevilen şarkıcı Mustafa Ceceli yaptığı açıklamalarda "Değerli arkadaşlar. Eşim ve ben şu anda çocuk düşünmüyoruz. Medyada çıkan bu ve benzeri haberler, içinde geçen her cümlesiyle asılsızdır." ifadelerini kullandı.