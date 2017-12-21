Mustafa Ceceli'den sosyal medyada şok tepki !

Son zamanlarda sosyal medyada ünlü isimler ile takipçileri arasında çıkan tartışmalara bir yenisi daha eklendi.Sevilen şarkıcı Mustafa Ceceli takipçisinin yorumuna "Sıkıntı mı var koçum" diyerek tepki gösterdi.İrem Derici , Mustafa Ceceli ile olan fotoğrafını paylaştı sosyal medyada ortalık karıştı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici , kişisel Instagram hesabından Mustafa Ceceli ile birlikte çekildiği bir kareyi paylaştı.Bir takipçinin o paylaşıma yaptığı yorum Mustafa Ceceli'yi sinirlendirdi.

Mustafa Ceceli , "sen tamam da bu Ceceli hiç yakışmıyor, yanına içten pazarlıklı dönek bir insan" yazan takipçiye "sıkıntın mı var koçum, bilmediğin konuda çeneni kapamayı öğretmediler mi sana.. öğretiriz" yanıtını verdi.