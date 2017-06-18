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Mustafa Ceceli'den Örnek Davranış!

 MERSİN'de sahneye çıkan Mustafa Ceceli, lösemi hastası hayranı 8 yaşındaki Bengül Kader Bayram ile sahnede buluşarak hayalini gerçekleştirdi.

18 Haziran 2017 Pazar 13:35
Mustafa Ceceli'den Örnek Davranış!

Lösemi hastası olduğu için 3 yıldanbu yana kemoterapi tedavisi gören Bengül'ün en büyük hayalinin Mustafa Ceceli'yi görmek ve onunla şarkı söylemek olduğunu duyunca harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, küçük kızı Mustafa Ceceli ile bir araya getirdi. Mustafa Ceceli ile buluşacağını duyan küçük kız, yeni kıyafetler alarak konser öncesi kuaföre gitti. Konseri ilgi ile izleyen ve sahneye çıkacağı anı sabırsızlıkla bekleyen Bengül'ün heyecanı gözlerinden okundu.

Konser sırasında sahneye çıkarak Ceceli ile tanışan Bengül, hayranı olduğu sanatçıyı yakından görmenin mutluluk ve heyecanını yaşadı. Birlikte 'Gül Rengi' şarkısını söyleyen ikili, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Hayranı olduğu sanatçıya sıkıca sarılan küçük Bengül'ün yaşadığı mutluluk ise görülmeye değerdi. Kızlarının en büyük hayalinin gerçekleştiğini ve yaşadığı mutluluğun dünyalara bedel olduğunu söyleyen anne Meliha ve baba Duran Bayram, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yoğun ilgi gören konserde sevilen ilahisi 'Aşk İçin Gelmişiz' ile sahneye çıkan Ceceli, gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren konseri boyunca aralıksız performansı ile beğenildi. 'Kıymetlim', 'Sultanım' ve 'Emri Olur' gibi sevilen şarkılarını söyleyen Ceceli'ye hayranları da eşlik etti. Konsere katılan gençlerle birlikte ilahiler ve şarkılar söyleyen Ceceli, gençlerin istediği birbirinden güzel şarkılarını peş peşe sıraladı. Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan sanatçı, alkışlar arasında sahneden ayrıldı.

 



Son Güncelleme: 18.06.2017 13:38
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