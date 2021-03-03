Müslüm Gürses aradan geçen 8 yılda unutulmadı!

Akciğer ve kalp yetmezliği sonucu 2013 yılında hayata gözlerini yuman arabesk ve halk müziği sanatçısı olan Müslüm Gürses, geçen yılların ardından unutulmadı. Tedavi gördüğü hastanede 3 Mart 2013'te yaşamını yitiren Müslüm Gürses ardında gönüllerde yer eden birçok şarkısını bıraktı. Ünlü sanatçıyı 8'inci yıldönümünde de unutmayan hayranları Zincirlikuyu Mezarlığı'na akın etti. Müslüm Gürses'in kabri başında düzenlenen anma töreninde dua eden ve fotoğraf çeken hayranlar uzun süre mezarlıktan ayrılmadı.

Müslüm Gürses'e olan benzerliğiyle ilgi çeken Yılmaz Tunç, "Babamızı unutmadık ve unutmayacağız" ifadesini kullandı. Her zaman Müslüm Gürses'in kabrini ziyaret edeceklerini aktaran Tunç, buradaki hemen hemen bütün ziyaretçilerin birbirlerini tanıdığını kaydetti. Mezar ziyaetine her yıl ortalama 4 milyon kişinin geldiğini kaydeden Tunç, böyle bir sevginin az bulunur bir şey olduğunu dile getirdi. Twitter'da yapılan binlerce paylaşımla birlikte Müslüm Gürses, gündeme yerleşti. Kullanıcılar "Milyonlarca kez yaşatıyoruz kalbimizde" ve "Biz seninle aşkı ararken, dağlar kadar derdi bulduk" şeklinde mesajlar paylaşarak Müslüm Gürses sevgisini gösterdi.

Müslüm filmini en az 6 milyon kişi izledi

Can Ulkay ile Ketche'nin yönetmenliğinde çekilen ve 2018'de vizyona giren Müslüm filmi büyük yankı uyandırmıştı. Filmde Müslüm Gürses'in gençlik yılları, müzik hayatındaki serüveni ve ölümsüz aşkı Muhterem Nur ile aralarındaki ilişki konu ediliyordu. Timuçin Esen'in Müslüm Gürses ve Zerrin Tekindor'un Muhterem Nur rolünde oynadığı Müslüm filmini 6 milyondan fazla kişi izledi, filmin elde ettiği gişe hasılatının is 84 milyon 552 bin TL olduğu bildirildi.

Müslüm Gürses'in çocukluğu

1953 yılında Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde dünyaya gözlerini açan Müslüm Gürses'in çocukluğu yoksulluk içinde geçti. Gerçek soyadı Akbaş olan Müslüm Gürses, ekonomik nedenlerden dolayı ailesiyle beraber Adana'ya göç etti. Çocukluk dönemlerinde bir terzide çırak olarak çalışan Müslüm Gürses, 1962 yılında nota ve şan dersleri almaya başladı. Babasının karşı çıkmasına rağmen 1967 yılında Adana Aile Çay Bahçesi’nde yapılan bir şarkı yarışmasına katılan Müslüm Gürses, 14 yaşındayken yarışmada birinci oldu.

Soyadını değiştirdi, Müslüm Baba oldu!

Güçlü sesiyle dikkat çeken Müslüm Gürses bir süre sonra TRT-Çukurova Radyosu'na sanatçı olarak girdi ve cumartesi günleri canlı olarak şarkı söylemeye başladı. Burada soyasını Gürses olarak değiştiren Müslüm Gürses'in ilk plağı 1968 tarihli Emmioğlu / Ovada Taşa Basma adlı plaktır. Çıkardığı albümler ve dertli şarkılarla zamanla Müslüm Baba olarak anılmaya başlayan Müslüm Gürses hazfızalara kazınan birçok şarkı söyledi. Müslüm Gürses "İtirazım Var", "Yalan Dünya", "Affet", "Yıllar Utansın", "Haberimiz Yok", "Hasret Rüzgarlar" ve "Olmadı Yar" gibi birçok şarkıyı hayranlarının kalbine kazıdı.