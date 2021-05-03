Murda’nın Eşi Kimdir! Murda Önder Doğan'ın Kaç Çocuğu Var?

Gerçek adı Önder Doğan olan Murda isimli rap sanatçısının yaşamına dair detaylar ve evliliği araştırılmaktadır. Çok sayıda hayranı olan ve O Ses Türkiye rap programında jüri üyeliği yapmakta olan Murda sosyal medya hesabından oldukça üzücü bir haber paylaştı ve takipçilerini göz yaşlarına boğdu. O Ses Türkiye'de jüri olan Önder Doğan kızı Ayla Doğan'ın vefat haberini sosyal medya hesabından paylaştı ve ne kadar üzgün olduğunu dile getirdi. Önder Doğan'ın yaptığı paylaşım ardından Murda’nın eşi kimdir? Murda’nın karısı kimdir) gibi sorular merak edildi ve rap sanatçısının hayranları tarafından araştırılmaya başlandı.

Ünlü rap sanatçısı Önder Doğan sosyal medya hesabına yapmış olduğu paylaşım ile kızı Ayla Doğan'ın vefat ettiği haberini takipçileri ile paylaştı. 20 Nisan tarihinde hayata gözlerini açan kızı Ayla Doğan ile ilgili bir paylaşım yapan Murda, bu haber ile takipçilerine üzdü. Gerçek adı Önder Doğan olduğu öğrenilen ünlü rap sanatçısının iki kızı olduğu biliniyordu. İlk Kızı 2 yaşına giren ünlü rap sanatçısı Murda’nın 2. kızı ise 14 günlük iken vefat etti. Önder Doğan, 2. kızı olan Ayla Doğan'ın 20 Nisan tarihinde doğması ile büyük bir sevinç yaşamıştı. Ancak vefat haberi ünlü rap sanatçısını yasa boğdu. Ne yazık ki gerçek ismi Önder Doğan olan ünlü rap sanatçısı Murda’nın 20 Nisan 2021 tarihinde doğan bebeği vefat etti.

Ünlü rap sanatçısı yapmış olduğu paylaşımda nereden başlayıp ne diyeceğini aslında bilmediğine ifade ederek sözlerine başladı. 4 günlükken hayatını kaybeden kızı için “bizim koruyucu meleğimiz” şeklinde ifadeler kullanan ünlü rap sanatçısı, anlamını ve sebebini bilmediğini ancak Allah'ının kızına ihtiyacı olduğunu ve bu sebeple onu yanına aldığını söyledi. Çok üzgün olduğunu söyleyen Önder Doğan, her gün kalbinin ve ruhunun ağladığını ifade etti. Kızımın son nefesini yanında verdiğini açıklayan ünlü rap sanatçısı Murda, 14 günlük bebeğinin huzur içinde gittiğini ve gidişi ile birlikte kendisinden de bir parçayı yanında götürdüğünü açıkladı.