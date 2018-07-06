Murat Yıldırım’dan Çocuk Açıklaması

Önce mağazaları gezen çift, daha sonra güzellik merkezine geçerek cilt bakımı yaptırdı. Murat Yıldırım, çocuk yapmayı düşünüp düşünmedikleri sorusunu “Nasip kısmetse çocuk istiyoruz” diye yanıtladı.Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2018, 10:32
Murat Yıldırım, önceki akşam eşi İmane Elbani ile Nişantaşı’ndaki bir AVM’de görüntülendi.
Önce mağazaları gezen çift, daha sonra güzellik merkezine geçerek cilt bakımı yaptırdı. Murat Yıldırım, çocuk yapmayı düşünüp düşünmedikleri sorusunu “Nasip kısmetse çocuk istiyoruz” diye yanıtladı.Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2018, 10:32