Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı'na Sokakta Evlilik Teklifi Etti

Survivor'dan sonra aşklarını gizli olarak yaşayan Nisa Bölükbaşı ve Murat Yağcı geçtiğimiz haftalarda ilişkilerini duyurmak zorunda kalmıştı. Bir tanıdıklarının ikilinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşması sonucu Nisa Bölükbaşı Murat Yağcı ortaya çıkmış, ikili artık aşk dedikodularını saklayamamıştı. Aşklarını itiraf ettikten sonra mutlu bir birlikteliğe imza atan çift için flaş gelişmeler yaşandı.

Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı'na Evlilik Teklifi Etti

Survivor'da başlayan aşk hikayesi evlilik teklifine kadar gitti. Kısa bir süredir birlikte olan çift için işler oldukça hızlı ilerliyor. Bugün sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Murat Yağcı'nın sokak ortasında diz çökerek Nisa Bölükbaşı'na evlenme teklif ettiği net bir şekilde görünüyor. Şaşkınlık sonrası ne cevap vereceğini unutan Nisa Bölükbaşı'ndan ise videoda bir yanıt alınamadı.

Dizlerinin üzerine çöken Murat Yağcı " Nisa Bölükbaşı benimle evlenir misin?" diye sordu. Nisa'dan ise henüz bir yanıt gelmedi. Çiftin evlilik yoluna girip girmeyeceği, düğün ne zaman olacak gibi sorular merak konusu. Survivor aşkı evliliğe doğru adım adım gidiyor.

Nisa Bölükbaş Murat Yağcı evlilik teklifi videosu ise kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşılmaya başlandı. Çifti seven hayranları videonun altına tebrik mesajları yağdırdı.

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021, 18:17