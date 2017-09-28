Galeriler Videolar
İstanbul 21°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
102114
ALTIN
147.361
DOLAR
3.5677
STERLİN
4.7856
EURO
4.2022
Bir okul servisi skandalı daha! Çocuk şoför tarafından darp edildi...
Bir okul servisi skandalı daha!...
Baluken davanın düşmesini istedi, mahkeme 47 yıl hapis dedi
Baluken davanın düşmesini istedi, mahkeme...
15 şehidimiz için, 15 bloklu 'Anıt Durak'
15 şehidimiz için, 15 bloklu...
Ah Canım Ahmet'ten yeni single: 'Sana Yazdım'
Ah Canım Ahmet'ten yeni single:...
Barzani'den Irak Yönetimine hava sahası resti
Barzani'den Irak Yönetimine hava sahası...

Murat Dalkılıç rus model Katerina Kos ile aşk mı yaşıyor ?

Geçtiğimiz günlerde Merve Boluğur'dan ayrılan sevilen şarkıcı Murat Dalkılıç gönlünü rus modele mi kaptırdı ?

28 Eylül 2017 Perşembe 14:31
Murat Dalkılıç rus model Katerina Kos ile aşk mı yaşıyor ?

2 yıldır güzel oyuncu Merve Boluğur'la  evli kalan Murat Dalkılıç ayrılığın ardından çapkınlık turlarına başladı.

Takvim Gazetesi'nde yer alan özel habere göre Merve Boluğur ile olan evliliğini bitiren Murat Dalkılıç hız kaybeden çapkınlık turlarına başladı.Dalkılıç hayatında kimseyi istememesine rağmen Rus modeli takibe aldı.

Sosyal Medyada Karşılıklı Takip

Evli olduğu dönemde de adı sürekli başkalarıyla anılan Murat Dalkılıç iddialara göre gönlünü Rus Model Katerina Kos'a kaptırmış.Kariyerine İstanbul'da devam eden model Murat Dalkılıç'ın 'Soktuğu Duruma Bak' isimli şarkısının klibinde de oynamıştı.Dalkılıç , sosyal medya hesabından Rus güzeli takip etmeye başlamış ve o güzel de buna kayıtsız kalamamış ...

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aslı Enver göğüslerine estetik yaptırmış!
Aslı Enver göğüslerine estetik yaptırmış!
Nihat Doğan'dan çok konuşulacak Mustafa Ceceli açıklamaları
Nihat Doğan'dan çok konuşulacak Mustafa Ceceli açıklamaları
Ece Erken'in yanındaki adam yeni sevgilisi mi ?
Ece Erken'in yanındaki adam yeni sevgilisi mi ?
Hülya Avşar'dan yıllar sonra gelen 'sevişme sahnesi' itirafları !
Hülya Avşar'dan yıllar sonra gelen 'sevişme sahnesi' itirafları !
Adana'da büyük Hadise ! Ağaçlara tırmandılar ...
Adana'da büyük Hadise ! Ağaçlara tırmandılar ...
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'FATİH' dizisindeki partneri belli oldu ! Toprak Sağlam Kimdir ?
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'FATİH' dizisindeki partneri belli oldu ! Toprak Sağlam Kimdir ?
Murat Boz :'Aslı'yı kıskanırım , işine karışamam'
Murat Boz :'Aslı'yı kıskanırım , işine karışamam'
Playboy Dergisi kurucusu Hugh Hefner evinde ölü bulundu ! Hugh Hefner ölüm sebebi nedir ?
Playboy Dergisi kurucusu Hugh Hefner evinde ölü bulundu ! Hugh Hefner ölüm sebebi nedir ?
Rüzgar Erkoçlar , Tuğba Beyazoğlu ile dünya evine giriyor
Rüzgar Erkoçlar , Tuğba Beyazoğlu ile dünya evine giriyor
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim