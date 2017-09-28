Murat Dalkılıç rus model Katerina Kos ile aşk mı yaşıyor ?

2 yıldır güzel oyuncu Merve Boluğur'la evli kalan Murat Dalkılıç ayrılığın ardından çapkınlık turlarına başladı.

Takvim Gazetesi'nde yer alan özel habere göre Merve Boluğur ile olan evliliğini bitiren Murat Dalkılıç hız kaybeden çapkınlık turlarına başladı.Dalkılıç hayatında kimseyi istememesine rağmen Rus modeli takibe aldı.

Sosyal Medyada Karşılıklı Takip

Evli olduğu dönemde de adı sürekli başkalarıyla anılan Murat Dalkılıç iddialara göre gönlünü Rus Model Katerina Kos'a kaptırmış.Kariyerine İstanbul'da devam eden model Murat Dalkılıç'ın 'Soktuğu Duruma Bak' isimli şarkısının klibinde de oynamıştı.Dalkılıç , sosyal medya hesabından Rus güzeli takip etmeye başlamış ve o güzel de buna kayıtsız kalamamış ...