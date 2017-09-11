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Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur çifti resmen boşandı !

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından ayrılacaklarını açıklayan ünlü çift bugün resmi olarak boşandı.

11 Eylül 2017 Pazartesi 15:40
Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur çifti resmen boşandı !

Bugün Beykoz 1.Aile Mahkemesi'nce yapılan duruşma neticesinde Murat Dalkılıç ile oyuncu Merve Boluğur anlaşmalı olarak boşandı. Çift birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmadı. Popçu Murat Dalkılıç ile oyuncu Merve Boluğur 24 Ağustos 2015’te nikâh masasına oturmuştu. Çiftin 2’nci evlilik yıldönümlerini kutlamaya 1 hafta kala boşanma kararı aldığı ortaya çıkmıştı. 

İBRAHİM TATLISES BÖYLE SESLENMİŞTİ

İbrahim Tatlıses, boşanma kararı alan Murat Dalkılıç'a Instagram hesabından şöyle seslenmişti:

"Madem işi arabeske bağladın barışın hadi. Ne duruyorsunuz dünyada iki sevgili, iki iyi dost arasında barış kadar güzel bir şey var mı? Vallahi beni dinleyin barışın. Sonradan çok ararsınız birbirinizi benden söylemesi." Murat Dalkılıç, Bodrum'da sahne aldığı mekanda İbrahim Tatlıses şarkılarıyla eşine gönderme yapmış, arabeske bağlamıştı.

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