Murat Dalkılıç Hande Erçel'i Görmeye Artık Dayanamadı!

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç unutamadığı eski sevgilisi Hande Erçel'in yükselişini kaldıramadı. Murat Dalkılıç, Hande Erçel'i Instagram hesabından sildi. Hande Erçel ise Murat Dalkılıç'ı şimdilik hala takip ediyor görülüyor. Murat Dalkılıç'ın, Hande Erçel'i hala unutmadığı ve ayrılığı kabullenemediği konuşuluyordu.

Sen Çal Kapımı dizisiyle ekranlara gelen ve büyük bir sıçrayış yaşayan Hande Erçel'in güzelliği şu sıralar dilden dile dolanıyor. Öyle ki Dünyanın En Güzel Kadınları listesinde Hande Erçel pek çok dünya yıldızını geride bırakarak zirveye yerleşti. Hande Erçel'in bu yükselişi Murat Dalkılıç'ın psikolojisini iyice bozdu. Erçel'in Sen Çal Kapımı dizisindeki partneri Kerem Bursin ile adı aşk dedikodularına karışmıştı.

Murat Dalkılıç ile Hande Erçel ayrılığı Dalkılıç'ın Hande Erçel ile evlenmek ve çocuk yapmak istemesi üzerine gerçekleşmişti. Söylenenlere göre ünlü şarkıcı Erçel ile bir an önce evlenmek istemiş ve çocuk sahibi olmak istemiş. Ancak Hande Erçel ise bunun için çok erken olduğunu ve kariyerine odaklanmak istediğini söylemiş. Bunun üzerine ikili yollarını ayırmıştı.

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel ayrılıkları ardnda dostaça ayrıldık bizi sıklıkla göreceksiniz deselerde bir arada kalmak zorunda olduğu mekanlarda yan yana gelmemeye dikkat etmişlerdi. Birbirlerini sosyal medyada takip eden ikiliden Murat Dalkılıç sürpriz bir hamle yaptı. Dalkılıç eski sevgilisi Hande Erçel'i takipten çıktı.

Hande Erçel ise hala Murat Dalkılıç'ı takip ediyor görülüyor. Yoğun bir tempoda çalışan Erçel'in bu hamleyi henüz görmediği düşünülüyor.