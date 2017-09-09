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Murat Boz'un yeni aracına nazar değdi!

Yakışıklı şarkıcı Murat Boz , 1.2 milyon TL'ye aldığı yeni aracıyla kaza yapıyordu.Neyseki kaza can ve mal kaybı olmadan sonuçlandı.

09 Eylül 2017 Cumartesi 10:58
Murat Boz'un yeni aracına nazar değdi!

Murat Boz, 1.2 milyon liralık yeni spor otomobiliyle çıktığı Nişantaşı turunda az kalsın dikkatsizliğinin kurbanı oluyordu.

MURAT BOZ AZ KALSIN KAZA YAPIYORDU

Geçen ay doludan zarar gören cipini satıp 1.1 milyon liraya Mercedes AMG GT S alan Murat Boz, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Yeni otomobiliyle tura çıkan şarkıcı, dikkatsizlik sonucu ara sokakta az daha kazaya sebep oluyordu.

"YAVAŞ OL KARDEŞİM"

Bir taksici, dikiz aynasına bakmadan direksiyon kırıp yola çıkan Boz'un aracına çarpmamak için son anda frene bastı. Taksi şoförünün "Yavaş ol kardeşim" diye tepki gösterdiği şarkıcı, kısa bir duraklamanın ardından yoluna devam etti.

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