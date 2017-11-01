Murat Boz mahkemeden çıkan kararı beğenmedi !

Gümüşlük'teki villasında ailesi ve sevgilisi Aslı Enver ile birlikte yaz aylarında tatil yapan Murat Boz burada villa içerisindeki konuşmalarının haber yapılması ile ilgili rahatsız olarak haber yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Savcılığa suç duyurusunda bulunan Murat Boz'un özel hayatının ve aile içi konuşmalarının ifşa edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.,Murat Boz'un izinsiz yaşam alanına girildiğini , gizlice ses kaydının alındığı ve bunun üzerine bunların haber yapılmasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Savcılık soruşturma ile ilgili takipsizlik kararı verdi.Savcılığın bu kararını vermesinde 'Şöhretli kişiler, belli ölçülerde haklarında çıkan dedikodulara, haberlere katlanmak zorunda' gerekçesi gösterildi.