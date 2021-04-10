Murat Boz Kötü Haberi Doğruladı

Sevilen sanatçı Murat Boz, korona virüs testinin pozitif sonuç verdiğini doğruladı. Evde karantina altında tedavi gördüğünü belirten ünlü şarkıcı, durumunun da iyi olduğunu ifade etti. Salgında pozitif vaka çıkan kişi sayısının gün geçtikçe arttığını ifade eden şarkıcı Boz, kötü haberi doğrulayarak hayranlarını üzdü. Hem televizyon hem de müzik dünyasında pek çok kişiye bulaşan virüs en sonunda Murat Boz'u da yakaladı.

41 yaşındaki ünlü şarkıcı Murat Boz, 4 gün önce testinden pozitif sonucu aldığını açıkladı. Kendisini karantina altına aldığını ifade eden Boz, evde kalın çağrısında bulundu. Sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü şarkıcı, konuşmasına herkese selam diyerek başladı. Korona virüs pozitif vaka olduğuna yönelik haberlerin ne yazık ki doğru olduğunu açıklayan şarkıcı, bugün karantinanın 4. gününde bulunduğunu ifade etti ve durumunun iyi olduğunu söyledi. Tüm hastalara acil şifalar dilemeyi de ihmal etmeyen başarılı isim önlem alın mesajı verdi.

İlk olarak Çin’in wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini sert bir şekilde gösteren korona virüs, insanlara zor zamanlar yaşatmaya devam ediyor. Son zamanlarda tablonun da ağırlaştığı görülürken vaka sayısı tırmanışa geçti ve her yeni gün sayı artmaya devam etti.

Ünlü şarkıcı Murat Boz'un yanı sıra Çocuklar Duymasın dizisinde “Sertaç” karakterine hayat veren Kalust Şalcıoğlu’nun da korona testinin pozitif çıktığı öğrenildi. 42 yaşındaki oyuncunun durumunun ağırlaştığı ve İstanbul Anadolu yakasında bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı açıklandı. Virüsün ünlü oyuncunun akciğerine indiği öğrenildi ve ünlü isim sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Durumunun yavaş yavaş iyiye gittiğini açıklayan oyuncu yoğun bakımda tedavi gördüğü iddialarını ise yalanladı.

Şarkıcı Çelik de korona virüse yakalanan bir diğer ünlü isim oldu. Hastanede tedavi altında olduğunu belirten şarkıcı 15 gün orada kaldığını ve şu anda iyi olduğunu açıkladı. 54 yaşındaki isim, hastalığı yendiği haberini verirken 17 Mart gecesinde akciğer tomografisi çektiğini ve teşhis konularak tedavi altına alındığını belirtti.