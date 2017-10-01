Murat Boz Erzurum'da hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı

Erzurum'da yeni bir AVM'nin açılışı yapıldıktan sonra sahneye sevilen grup Kolpa çıktı.Kolpa Grubu ve Murat Boz geceye damga vurarak Erzurum'lulara unutulmaz bir gece yaşattı.

Sahneye ilk olarak çıkan Kolpa grubu şarkılarıyla geceye damga vururken sahneye son olarak sevilen sanatçı Murat Boz çıktı.

Murat Boz sahne performansı ve sevilen şarkılarıyla Erzurum'lu hayranlarını bir kez daha mest etti.

Erzurum'lu müzik severler Murat Boz'un şarkılarına baştan sona eşlik ederek unutulmaz o geceyi tamamladı.

Murat Boz'dan Aslı Enver Açıklaması

Geçtiğimiz günlerden Murat Boz 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programında sevgilisi Aslı Enver hakkında samimi itiraflarda bulunmuştı.

Murat Boz Star Tv'de Hülya Avşar'ın konuğu oldu.İlişkisi hakkında ilk kez bu kadar samimi itiraflarda bulunan Murat Boz , "Aslı'yı kıskanmaya hakkım var.Ama işine karışmaya ve engel olmaya hakkım yok.Oyunculuk mesleğinin şartları zor,biliyorum.Bu yüzden onu kıskanamam.Zaten Aslı'da beni hayranlarımdan kıskanmıyor." dedi.