Murat Boz :'Aslı'yı kıskanırım , işine karışamam'

Murat Boz , sevgilisi Aslı Enver hakkında samimi itiraflarda bulundu.

Hülya Avşar'ın ekranlara yeniden dönmeye hazırlandığı 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programında katılan sevilen şarkıcı Murat Boz uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Aslı Enver ile olan ilişkisi hakkkında samimi itiraflarda bulundu.

Murat Boz Kardeşim Benim filminde beraber oynadığı Aslı Enver ile 2016 yılında aşk yaşamaya başlamıştı.Geçtiğimiz Mayıs ayında adı Nihal-Bahar Candan kardeşlerle görüntülenen Murat Boz ile Aslı Enver'in arası açılmış ve ilişkilerine ara vermişlerdi.Ayrılığa 1 ay dayanabilen çift Haziran ayında yeninden barışmışlardı.

Murat Boz Star Tv'de Hülya Avşar'ın konuğu oldu.İlişkisi hakkında ilk kez bu kadar samimi itiraflarda bulunan Murat Boz , "Aslı'yı kıskanmaya hakkım var.Ama işine karışmaya ve engel olmaya hakkım yok.Oyunculuk mesleğinin şartları zor,biliyorum.Bu yüzden onu kıskanamam.Zaten Aslı'da beni hayranlarımdan kıskanmıyor." dedi.