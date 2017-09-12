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Murat Başoğlu ve yeğeni hakkında hapis istemi!

Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında, bir teknede öpüşürken fotoğraflarının çekilip yayınlanmasının ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hayasızca davranışlarda bulunmak iddiasıyla kamu davası açılmıştı, başlatılan soruşturma tamamlandı. 

12 Eylül 2017 Salı 17:33
Murat Başoğlu ve yeğeni hakkında hapis istemi!

Geçtiğimiz günlerde Murat Başoğlu ile öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı'nın Bodrum'da bir teknede öpüşürken fotoğraflarının çekilip yayınlanmasının ardından başlatılan soruşturma tamamlandı.

Hapis isteniyor!

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında hayasızca davranışlarda bulunmak iddiasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Bilindiği gibi Murat Başoğlu ve öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı Bodrum'da bir teknede öpüşürken yakalanmış, fotoğrafları yayınlanmıştı. Olaylar ardından 31 Ağustos'ta Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na giderek ifade veren Murat Başoğlu'na Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Başoğlu ifadesinde fotoğraflardaki kadının yeğeni değil plajda tanıştığı yabancı uyruklu bir kadın olduğunu ileri sürmüştü.

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