Galeriler Videolar
İstanbul 21°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
109743
ALTIN
147.664
DOLAR
3.4099
STERLİN
4.4602
EURO
4.0883
Kalıntısı bile yetti, FETÖ'den hüküm giydi!
Kalıntısı bile yetti, FETÖ'den hüküm...
İnsanlığın eli kolu bağlı: Arakan'da çoğu çocuk onlarca insan boğuldu
İnsanlığın eli kolu bağlı: Arakan'da...
CHP Milletvekili Özkan, Selahattin Demirtaş'ın mektubunu paylaştı
CHP Milletvekili Özkan, Selahattin Demirtaş'ın...
Yaz bitti sanmayın, kavurucu sıcaklar geliyor!
Yaz bitti sanmayın, kavurucu sıcaklar...
Moda dünyasında artık 34 bedene yer yok
Moda dünyasında artık 34 bedene...

Murat Başoğlu skandalında bomba gibi haber

Geçtiğimiz günlerde özyeğeni ile teknede dudak dudağa yakalan Murat Başoğlu'nun başı dertte.Teknede çıkan fotoğrafların aslında video olduğu ortaya çıktı.

07 Eylül 2017 Perşembe 16:54
Murat Başoğlu skandalında bomba gibi haber

Evli sunucu Murat Başoğlu'nun bir teknede öpüşürken görüntülendiği kadının öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Başoğlu’nun yalanladığı, “Yeğen” iddiaları, Burcu Başoğlu Kabadayı’nın eşi Selçuk Kabadayı’nın avukatının yaptığı açıklama ile kesinleşmişti.

MAHKEME GÖRÜNTÜLERİ İNCELEYECEK

Selçuk Kabadayı ise eşine hem boşanma davası hem de tazminat davası açtı. Açılan dava kapsamında deli toplama aşamasında olan mahkeme görüntülerdeki kadın ile Burcu Başoğlu Kabadayı’nın görüntülerin karşılaştırılarak incelenmesine karar verdi. Yaşanan bu gelişmeler dışında Selçuk Kabadayı’nın avukatı Handan Bakbak mahkeme dosyasına önemli bir delil sundu.


DELİL OLARAK SUNULDU

Olayın ortaya çıkmasına sebep olan fotoğrafların aslında bir video kaydı olduğunu öğrenen avukat Bakbak, bu görüntüleri bularak delil olarak mahkemeye sundu. Müstehcen görüntülerin olduğu belirtilen video kaydının sızmaması için mahkeme ek tedbir aldı. Mahkeme hakimi görüntüleri delil torbasına koyarak mühürletti. Ardından da delilin önemli olması nedeniyle mahkeme kasasına koydu. Burcu Başoğlu Kabadayı’nın ortağı olduğu spor salonundaki hisselerini ise devrettiği, görüntülerin ortaya çıkmasından bu yana da spor salonuna uğramadığı öğrenildi.

Son Güncelleme: 07.09.2017 17:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acun Ilıcalı'dan Bahar-Nihal Candan bombası
Acun Ilıcalı'dan Bahar-Nihal Candan bombası
Gelin adayından Zuhal Topal'a zehir zemberek sözler !
Gelin adayından Zuhal Topal'a zehir zemberek sözler !
Aleyna Tilki'den şoke eden hareket Ceza kesildi !
Aleyna Tilki'den şoke eden hareket Ceza kesildi !
Alişan'a bir darbede iş hayatından geldi !
Alişan'a bir darbede iş hayatından geldi !
Behzat Ç geri mi dönüyor ?
Behzat Ç geri mi dönüyor ?
Metin Hara'nın yıllar önceki hali görenleri şaşkına çevirdi
Metin Hara'nın yıllar önceki hali görenleri şaşkına çevirdi
Aleyna Tilki'den Behzat Uygur'a büyük terbiyesizlik
Aleyna Tilki'den Behzat Uygur'a büyük terbiyesizlik
David Beckham ve Burak Özçivit aynı projede yer alacak !
David Beckham ve Burak Özçivit aynı projede yer alacak !
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan sosyal medyayı sallıyor
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan sosyal medyayı sallıyor
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim