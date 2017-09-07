Murat Başoğlu skandalında bomba gibi haber

Evli sunucu Murat Başoğlu'nun bir teknede öpüşürken görüntülendiği kadının öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Başoğlu’nun yalanladığı, “Yeğen” iddiaları, Burcu Başoğlu Kabadayı’nın eşi Selçuk Kabadayı’nın avukatının yaptığı açıklama ile kesinleşmişti.

MAHKEME GÖRÜNTÜLERİ İNCELEYECEK

Selçuk Kabadayı ise eşine hem boşanma davası hem de tazminat davası açtı. Açılan dava kapsamında deli toplama aşamasında olan mahkeme görüntülerdeki kadın ile Burcu Başoğlu Kabadayı’nın görüntülerin karşılaştırılarak incelenmesine karar verdi. Yaşanan bu gelişmeler dışında Selçuk Kabadayı’nın avukatı Handan Bakbak mahkeme dosyasına önemli bir delil sundu.



DELİL OLARAK SUNULDU

Olayın ortaya çıkmasına sebep olan fotoğrafların aslında bir video kaydı olduğunu öğrenen avukat Bakbak, bu görüntüleri bularak delil olarak mahkemeye sundu. Müstehcen görüntülerin olduğu belirtilen video kaydının sızmaması için mahkeme ek tedbir aldı. Mahkeme hakimi görüntüleri delil torbasına koyarak mühürletti. Ardından da delilin önemli olması nedeniyle mahkeme kasasına koydu. Burcu Başoğlu Kabadayı’nın ortağı olduğu spor salonundaki hisselerini ise devrettiği, görüntülerin ortaya çıkmasından bu yana da spor salonuna uğramadığı öğrenildi.