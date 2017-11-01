Murat Başoğlu: 'O Kadın Yeğenim Değil'

Öz yeğeni ile yaşadığı aşkla aylardır gündemden düşmeyen Murat Başoğlu, sessizliğini bozarak, fotoğrafların Burcu Başoğlu'na ait olmadığını savundu. Bodrum'da yatta bir kadınla samimi bir şekilde görüntülenen Başoğlu, kendisine kumpas kurulduğunu iddia etti. Planlı bir saldırı olduğunu vurgulayan Başoğlu, olanlardan pişman olduğunu söylerken zaman zaman gözyaşlarına boğuldu.