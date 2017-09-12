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Murat Başoğlu'ndan boşanan Hande Bermek ayrılık sonrası ilk kez konuştu

Öz yeğeniyle ilişki yaşadığı ortaya çıkan Murat Bağoğlu'ndan ayrılan Hande Bermek avukatı aracılığıyla bir açıklama yayınladı.İşte Bermek'in o açıklaması ..

12 Eylül 2017 Salı 11:18
Murat Başoğlu'ndan boşanan Hande Bermek ayrılık sonrası ilk kez konuştu

Avukatı aracılığıyla bir açıklama yapan  Hande Bermek " yapılan asılsın haberlere dava açacağız" dedi.  

BASIN AÇIKLAMASI

Müvekkilim Hande Bermek ve Murat Başoğlu gördükleri lüzum üzerine ortaklaşa bir kararla evliliklerini sonlandırma kararı almış ve 11.09.2017 tarihinde anlaşmalı olarak boşanmışlardır.
Tüm kamuoyunun gözleri önünde yaşanan bu çok zorlu süreçte müvekkilim ve ailesi hakkında birçok asılsız ,hiçbir hukuki mesnete dayanmayan ,hakaret ve tehdit boyutuna varan çeşitli haberler ve yayınlar yapılmıştır.Müvekkilim Hande Bermek bütün yapılmış ve yapılacak haberler ve yayınlar için hukuki ve cezai haklarını sonuna kadar kullanarak sorumlular hakkında gereken tüm başvuları yapacağını üzülerek bildirmektedir.Bundan sonraki sürece saygı gösteren herkese teşekkür ederiz.
Saygılarımızla

Hande Bermek Vekili
Av.Aslı Çelik Hatemi

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