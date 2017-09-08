Murat Başoğlu'na şok üstüne şok !

Dün öğleden sonra avukatı ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek bir saat süreyle ifade veren Burcu Başoğlu Kabadayı'nın, haklarındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.
YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI...
Sabah'ta yer alana habere göre ifadesinin ardından serbest bırakılan Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında Bodrum Sulh Ceza Hakimliği yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiri kararı veridi.
31 Ağustos tarihinde Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na giderek ifadesine veren ve öpüştüğü kadının yeğeni olmadığını söyleyen Murat Başoğlu'na, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce yurt dışına çıkış yasağı konulup adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.