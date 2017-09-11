Galeriler Videolar
İstanbul 30°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
109458
ALTIN
146.014
DOLAR
3.4038
STERLİN
4.4866
EURO
4.0775
Cumhuriyet Gazete'si Davası: 'Tutukluluk hali devam edecek'
Cumhuriyet Gazete'si Davası: Tutukluluk hali...
Polis konvoyuna saldırı .Onlarca polis hayatını kaybetti !
Polis konvoyuna saldırı .Onlarca polis...
Engelli öğrencilerin, YGS puanı 2 yıl geçerli
Engelli öğrencilerin, YGS puanı 2...
45 kişilik otobüsün içinden 121 kaçak çıktı!
45 kişilik otobüsün içinden 121...
İsviçre'de tren kazası: 27 yaralı
Son Dakika
İsviçre'de tren kazası: 30 yaralı

Murat Başoğlu ile Hande Bermek resmen boşandı !

Öz yeğeniyle ile ilişki yaşadığı ortaya çıkan Murat Başoğlu 14 yıllık eşinden ayrılmak zorunda kaldı.Ünlü çift Kuşadası Adliyesi’nde, mal paylaşım protokolü imzalayarak boşandılar.Murat Başoğlu'nun sakallı hali ise gözlerden kaçmadı..

11 Eylül 2017 Pazartesi 16:17
Murat Başoğlu ile Hande Bermek resmen boşandı !

Öz yeğeni ile yaşadığı öne sürülen ilişki ile gündeme gelen Murat Başoğlu, eşi Hande Bermek Başoğlu ile anlaşmalı bir şekilde boşandı. Kuşadası Adliyesi’nde, bugün aynı araçla gelen Murat Başoğlu ve eşi Hande Bermek Başoğlu çiftine, avukat Aslı Hatemi eşlik etti.

Çifti, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, boşanma işlemlerini takip eden Avukat Birgül Öner karşıladı. Tanınmamak için başına şapka takan ve sakal bıraktığı gözlenen Murat Başoğlu ile Hande Bermek Başoğlu’nun rahat tavırları ve birbirleriyle şakalaşmaları dikkat çekti.

Başoğlu çifti, Kuşadası 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde saat 14.00’te hakim karşısına çıktı.

MURAT BAŞOĞLU TANINMAYACAK HALDE

Yaklaşık 15 dakika süren duruşmada, Başoğlu çifti, mahkemeye protokol konusunda anlaştıklarını söyledikten sonra boşanmak istediklerini belirtti. Çift, hakim ve avukatlar huzurunda protokolü imzaladıktan sonra tek celsede boşandı.

Adliyeden birlikte çıkan çift, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Adliye karşısındaki duraktan taksiye binen çift, avukat Aslı Hatemi ile ayrıldı. Murat Başoğlu’nun adliye çıkışında, sürekli olarak kameralar tarafından görüntülenmemek için yüzünü saklamaya çalıştığı görüldü. Başoğlu, verdiği kilolar ve sakal bırakması nedeniyle tanınmaz haldeydi.


ANLAŞMADA NELER VAR?

Başoğlu çiftinin duruşma öncesi avukatlar Birgül Öner ile Aslı Hatemi önünde imzaladıkları öğrenilen mal paylaşım protokolünde, çiftin çocuğu C.B.B.’nin velayeti geniş yer tuttu. Velayeti anneye verilen çocuğu, babası cumartesi günleri saat 17.00’de alıp, 24 saat sonra annesine teslim edecek. Sömestr tatilinde bir haftayı baba ile geçirecek olan C.B.B., yaz tatilinde de bir ay boyunca babasında kalabilecek. Murat Başoğlu, ayrıca oğlu için eğitim hayatı sonuna kadar aylık 10 bin lira nafaka ödeyecek. Nafaka her yıl TEFE/TÜFE oranında artacak.

EŞİNE EV, VİLLA VE LÜKS OTOMOBİL VERECEK

Yapılan mal paylaşım anlaşmasına göre ise Murat Başoğlu adına kayıtlı Beykoz’daki ev ile Bodrum’daki villa boşandığı eşinin olacak. Murat Başoğlu her iki evin tapusunun devrini 15 gün içinde tüm masrafları ödeyerek yapacak. Başoğlu, ayrıca kendisine ait lüks otomobilide 15 gün içerisinde boşandığı eşine devredecek. Bunun dışında çiftin birbirinden hiçbir hak talep etmeyeceğine ilişkin mal paylaşım protokolünün de bugünden itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güzel oyuncu Gizem Karaca'dan Berkay'a büyük jest !
Güzel oyuncu Gizem Karaca'dan Berkay'a büyük jest !
Güzel manken Özge Ulusoy sosyal medyada rezil oldu !
Güzel manken Özge Ulusoy sosyal medyada rezil oldu !
Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur çifti resmen boşandı !
Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur çifti resmen boşandı !
Burak Özçivit ve Kerem Bursin sinema filminde buluşuyor
Burak Özçivit ve Kerem Bursin sinema filminde buluşuyor
Kıvanç Tatlıtuğ sinema filmi için partner arıyor !
Kıvanç Tatlıtuğ sinema filmi için partner arıyor !
Şeyma Subaşı ile Aslışah Alkoçlar arasında 'stalker' krizi yaşanıyor
Şeyma Subaşı ile Aslışah Alkoçlar arasında 'stalker' krizi yaşanıyor
Recep İvedik geri dönüyor .Vizyon tarihi belli oldu !
Recep İvedik geri dönüyor .Vizyon tarihi belli oldu !
Gamze Topuz ayrılık sonrası ilk kez konuştu
Gamze Topuz ayrılık sonrası ilk kez konuştu
Melisa Şenolsun, New York Moda Haftası'nı salladı !
Melisa Şenolsun, New York Moda Haftası'nı salladı !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim