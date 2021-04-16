Müge Anlı'nın Paylaşımı Olay Oldu!

Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli  programının sunucusu Müge Anlı, Instagram hesabından paylaştığı video olay oldu. Video dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

Müge Anlı'nın Paylaşımı Olay Oldu!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli  programının sunucusu Müge Anlı,  ilk sosyal medya hesabını  geçtiğimiz günlerde açtı, açmış olduğu Instagram hesabına  3 günde 1 milyon üzerinde takipçiye  ulaştı.

Ekranların reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunucusu ve ünlü gazeteci Müge Anlı kısa bir süre önce Instagram hesabı açtı.  Anlı'nın Instagram hesabı takipçilerinin  ilgi odağı oldu.  Anlı,  bugün Instagram hesabından paylaşmış olduğu video ile takipçilerine şaşkına çevirirken aynı zamanda büyük bir beğeni topladı. Ünlü gazeteci paylaşmış olduğu  paylaşıma "Bu kadar stresle nasıl başa çıktığımı soruyorsunuz" notunu ekledi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının detaylarını da paylaşan güzel sunucu  bugün şarkı söylerken çekilmiş olan videosunu Instagram hesabını ekledi.  Instagram takipçilerinden  üzerinde yoğun  ilgi  gören Müge Anlı adeta ses sanatçılarından taş çıkardı.

 Müge Anlı Instagram hesabından şarkı söylediği anları paylaştı. Yapmış olduğu paylaşımda Muazzez Abacı'ya ait olan ‘ vurgun’  adlı parçayı seslendiren Anlı, kısa sürede  Instagram takipçileri tarafından binlerce beğeni aldı, Anlı’nın bu performansı  ile  takipçilerine adeta bir müzik şöleni sundu.

ATV ekranlarından yayınlanan reyting  rekortmeni program Tatlı Sert ile tüm Türkiye'nin yılladır zirveden düşürmediği, sevilen sunucu Müge Anlı, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı ile Instagram dünyasına katıldı. Birkaç günde, ulaştığı takipçi sayısı ise  görenleri hayrete çevirdi.

Ses Sanatçılarına Taş Çıkardı

 Sosyal medyaya olan mesafesi ile bilinen,  takipçilerinin ücret takip edemediği ünlü gazeteci, bu kararından vazgeçerek açtığı hesabından takipçilerine şarkı söylediği sürpriz video paylaşımda bulundu. Ünlü gazeteci, Müge Anlı  Instagram hesabında paylaşmış olduğu videoda Muazzez Abacı'nın çok sevilen parçası ‘ vurgun’  adlı eseri söyledi.  Anlı paylaşmış olduğu  paylaşıma "Bu kadar stresle nasıl başa çıktığımı soruyorsunuz" notunu ekledi. Paylaşım binlerce beğeni alırken,  Anlı söylediği parça ile ses sanatçılarını aratmadı.

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