Müge Anlı'nın Paylaşımı Olay Oldu!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli programının sunucusu Müge Anlı, ilk sosyal medya hesabını geçtiğimiz günlerde açtı, açmış olduğu Instagram hesabına 3 günde 1 milyon üzerinde takipçiye ulaştı.

Ekranların reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunucusu ve ünlü gazeteci Müge Anlı kısa bir süre önce Instagram hesabı açtı. Anlı'nın Instagram hesabı takipçilerinin ilgi odağı oldu. Anlı, bugün Instagram hesabından paylaşmış olduğu video ile takipçilerine şaşkına çevirirken aynı zamanda büyük bir beğeni topladı. Ünlü gazeteci paylaşmış olduğu paylaşıma "Bu kadar stresle nasıl başa çıktığımı soruyorsunuz" notunu ekledi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının detaylarını da paylaşan güzel sunucu bugün şarkı söylerken çekilmiş olan videosunu Instagram hesabını ekledi. Instagram takipçilerinden üzerinde yoğun ilgi gören Müge Anlı adeta ses sanatçılarından taş çıkardı.

Müge Anlı Instagram hesabından şarkı söylediği anları paylaştı. Yapmış olduğu paylaşımda Muazzez Abacı'ya ait olan ‘ vurgun’ adlı parçayı seslendiren Anlı, kısa sürede Instagram takipçileri tarafından binlerce beğeni aldı, Anlı’nın bu performansı ile takipçilerine adeta bir müzik şöleni sundu.

ATV ekranlarından yayınlanan reyting rekortmeni program Tatlı Sert ile tüm Türkiye'nin yılladır zirveden düşürmediği, sevilen sunucu Müge Anlı, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı ile Instagram dünyasına katıldı. Birkaç günde, ulaştığı takipçi sayısı ise görenleri hayrete çevirdi.

Ses Sanatçılarına Taş Çıkardı

Sosyal medyaya olan mesafesi ile bilinen, takipçilerinin ücret takip edemediği ünlü gazeteci, bu kararından vazgeçerek açtığı hesabından takipçilerine şarkı söylediği sürpriz video paylaşımda bulundu. Ünlü gazeteci, Müge Anlı Instagram hesabında paylaşmış olduğu videoda Muazzez Abacı'nın çok sevilen parçası ‘ vurgun’ adlı eseri söyledi. Anlı paylaşmış olduğu paylaşıma "Bu kadar stresle nasıl başa çıktığımı soruyorsunuz" notunu ekledi. Paylaşım binlerce beğeni alırken, Anlı söylediği parça ile ses sanatçılarını aratmadı.