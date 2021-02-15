Müge Anlı' da eşi şoförle kaçan Davut Kıranlı intihar mı etti, öldü mü?

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı'nın sunumu ile Müge Anlı ile Tatlı Sert programı kayıpları, cinayetleri ve birçok sosyal sorumlukluk projesi ile sorunları çözmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Davut Kıranlı ve Sevgi Kıranlı olayı işlenmişti. 5 çocuk ve 4 torun sahibi 50 yaşındaki Sevgi Kıranlı nikahlı eşi olan Davut Kıranlı'yı terk ederek ortalıktan kaybolmuştu. Bunun üzerine programa başvuran Davut Kıranlı eşini arıyordu.

Sevgi Kıranlı , 3 ay önce eşinin şoförü ile kaçmıştı. Şoför Muammer Cambaz'da evli ve 3 çocuk babasıydı. Üstelik Muammer Cambaz, kendisinden 12 yaş küçüktü. Ayrıca Muammer Cambaz'ın 8 yaşındaki bir oğlu da hastaydı. Yayına Muammer'in eşi Semiha Cambaz'da katıldı. 3 aydır eşinden haber alamayan kadın 3 çocuğu ile geçim sıkıntısı yaşamaktaydı.

Tüm Türkiye'nin gündemine oturan bu konuda flaş bir gelişme yaşanarak Sevgi Kıranlı canlı yayına katıldı. Muammer'e olan aşkını anlattı. Eşinin kendisi ile ilgilenmediğini öne sürdü. Davut Kıranlı ise herşeye rağmen eşinin evine dönmesini istiyordu. Davut Kıranlı sürekli eşine "Güzelim" diye hitap etmesi ise oldukça dikkat çekmişti.

Kaçırma süphesiyle gözaltına alınan fakat Sevgi'nin kendi isteği ile gittiğinin ortaya çıkması ile ifadesi alındıktan sonra serbest kalan Muammer Cambaz canlı yayına bağlandı ve programa gelip Sevgi'yi alacağını söyledi. Bu durum karşısında hüsrana uğrayan Davut Kıranlı eşinin babasının evine gitmesi gerektiği konusunda ısrarcı oldu. Fakat Sevgi, babasının evine gitmek istemediğini ve Muammer ile yaşamaya devam edeceğini söyledi.

Muammer Cambaz, ertesi gün programa geldi . Sevgi'ye aşkını ilan etti. Pişkin tavırları ile Müge Anlı başta olmak üzere izleyenleri kızdıran Muammer Cambaz'a tepkiler ise büyüyordu. Eşi Semiha Hanım ise bu durum karşısında son derece güçlü durarak boşanacağını açıkladı. Fakat ikilinin tavırları ve aşk söylemlerine daha fazla dayanamayan Semiha Cambaz gözyaşlarına boğuldu.

Program çıkışında Davut Kıranlı'nın intihar ettiği iddia edildi. Yayın çıkışı bir aracın önüne atladığı öne sürülen Davut Kıranlı'nın öldüğü söylendi. Bunun üzerine Davut Kıranlı'nın ölüp ölmediği merak edilip, araştırılmaya başlandı. Bu konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Müge Anlı'nın yeni bölümünde bu konu hakkında açıklama yapması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021, 01:42