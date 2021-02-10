Mucize Doktor’un Başrol Oyuncusu Diziye Veda Mı Ediyor?

FOX TV’de Perşembe akşamları seyirciler ile buluşan Mucize Doktor 48. bölümünü geride bıraktı. 49. yeni bölümü ile izleyici ile buluşmak için hazırlanan dizide bomba bir gelişme ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Dizi, Fox TV’de yayınlandığı ilk günden beri her yeni bölümünde heyecan ve gerginlik dolu konulara sahne oldu. 48 bölümünü ekranlara getiren dizisin yeni bölümü ise bu kez farklı bir gelişmeye gebe. Dizinin başrol oyuncularından birinin kadroya veda edeceği haberi bir süredir konuşulan bir konu idi. Genellikle Reha Özcan’ın diziden ayrılacağına ihtimal verilirken bu konu yalnızca bir ihtimaldi. Ancak son gelen bilgilere göre, bu dedikoduların asılsız olmadığı ortaya çıktı. Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünde Reha Özcan, son kez ekranlarda yer alacak.

Mucize Doktor son olarak Zerrin Tekindor’un hayat verdiği Vuslat karakterinin diziye katılması ile senaryoya yeni bir soluk getirmişti. Dizide Zerrin Tekindor’un canlandırdığı Vuslat karakterinin yanında Onur Tuna, Taner Ölmez, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Reha Özcan ve Murat Aygen Mucize Doktor’un başrollerini paylaşmaktadır. Ancak edinilen bilgilere göre, dizinin yeni bölümünde başrol karakterlerinden biri diziye veda edecek. Yeni bölümü ile sahnelenecek olan mucize Doktor 49. yeni bölümünde Reha Özcan’a hoşçakal demek için hazırlanıyor. Dizide “Adil Hoca” karakterini canlandıran Reha Özcan, hikayeden ayrılmak için hazırlanmakta. Bir süredir oyuncunun diziden ayrılacağına yönelik haberler gündeme gelmişti ve o iddialar artık doğrulandı. “Adil Hoca” 49. bölümde Mucize Doktor’a veda edecek. Bu veda beklendiği gibi en çok “Ali Vefa” tarafından zorluklar yaratacak. Aynı zamanda dizinin yeni bölümünde acilde karşılaşan iki düşman aile bütün hastaneyi bir savaş ortamına çevirecek. Hastanede alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen herkes hızla patlama noktasına sürüklenirken Ali ise başka bir konu üzerinde düşünecek. Annesi Vuslat yüzünden Ezo’nun kalbini kırması Ali’nin canını sıkacak. Hoca da Ali Vefa’ya arkadaşına geri vermek isteyecek. Bu sırada ise isteğini gerçekleştirmeye çalışırken hastanede ondan nefret eden kişi sayısı çoğalacak.