Mucize Doktor'da hem flaş ayrılık hem dev transfer!

Mucize Doktor dizisinde hem ayrılık yaşandı hemde usta isim kadroya dahil oldu. Mucize Doktor dizisinde Güneş karakterini canlandıran Korhan Herduran diziden ayrıldı. Başarılı isim Zerrin Tekindor Mucize Doktor dizisine dahil oldu.İşte detaylar..

Mucize Doktor'da flaş ayrılık!

FOX TV'nin fenomen dizisi Mucize Doktor'da bir ayrılık yaşandı.Dizinin başından beri yer alan ve Güneş karakterine can veren Korhan Herduran diziye veda etti. Oyuncunun vedası ise sevenlerini üzdü. Korhan Herduran vedasını sosyal medya hesabı üzerinden de duyurdu. Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği, senaryosunu Pınar Bulut ve Onur Koralp'ın kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın otuduğu FOX TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor'a Korhan Herduran veda ederken başarılı isim Zerrin Tekindor' da diziye dahil oldu.

Reyting rekortmeni Mucize Doktor dizisinin kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Dizinin kadrosunda Onur Tuna, Taner Ölmez, Sinem Ünsal Reha Özcan, Murat Aygen, Bihter Özdemir, Merve Bulut,Hazal Türesan, Hayal Köseoğlu, Hakan Kurtaş ve Fırat Altunmeşe gibi başarılı isimlerin yer aldığı diziye Zerrin Tekindor'da dahil oluyor. Mucize Doktor dizisine Zerrin Tekindor'un dahil olması sevenlerini heyacanlandırdı. Zerrin Tekindor'un hangi rolü canlandırcağı ise merak konusu oldu. Peki Zerrin Tekindor hangi rolü canlandıracak?

Zerrin Tekindor, Vuslat karakterine can verecek. Ezgi Asaroğlu'nun canlandırdığı Ezo karakterinin annesi olarak ekranlara gelecek. Uzun zamandır kızı ile görüşmeyen sadece uzaktan takip eden Vuslat, kızının Ali Vefa ile arkadaş olduklarını öğrenince Ali Vefa'yı da takip ederek hayatlarının tam merkezine düşecek. Vuslat soğuk yapısı ve asi davranışları ile dikkat çekecek. Ali Vefa ise Ezo'nun annesi Vuslat'tan çok korkacak.

Mucize Doktor her perşembe saat 20:00'de FOX TV'de ekranlara geliyor!





Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021, 21:01