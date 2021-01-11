Mucize Doktor Vuslat kim? Zerrin Tekindor Mucize Doktor dizisine dahil oluyor!

Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği, senaryosunu Pınar Bulut ve Onur Koralp'ın kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın otuduğu FOX TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor'a başarılı isim Zerrin Tekindor dahil oluyor.

Mucize Doktor dizinin kadrosunda birbirinden ünlü isimler bulunuyor. Dizinin başrollerinde Onur Tuna, Taner Ölmez, Sinem Ünsal, Reha Özcan, Murat Aygen gibi başarılı isimlerin yer aldığı diziye Zerrin Tekindor'da dahil oluyor. Mucize Doktor her perşembe saat 20:00'de FOX TV'de ekranlara geliyor.

Zerrin Tekindor Mucize Doktor'da!

Mucize Doktor dizisine Zerrin Tekindor dahil oldu. Zerrin Tekindor'un hangi rolü canlandırcağı ise merak konusu oldu. Peki Zerrin Tekindor hangi rolü canlandıracak? İşte detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

Zerrin Tekindor, Vuslat karakterine hayat verecek. Ezgi Asaroğlu'nun canlandırdığı Ezo karakterinin annesini canlandıracak. Uzun zamandır kızı ile görüşmeyen sadece uzaktan takip eden Vuslat, soğuk ve asi karakteri ile oldukça dikkat çekecek. Kızının Ali Vefa ile arkadaş olduklarını öğrenen Vuslat, Ali Vefa'yı da takip ederek hayatlarının merkezine düşecek.

Başarılı oyuncu Zerrin Tekindor'un hayranları fenomen dizi Mucize Doktor'a katılmasına çok sevindi. Usta ismi uzun zaman sonra ekranlarda görecek olmak sevenlerini heyecanlandırdı ve sosyal medya üzerinde birçok tebrik yorumları yapıldı.

Zerrin Tekindor Kimdir?

5 Ağustos 1964 doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da okumuştur. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve ressamdır. Birçok film, dizi ve tiyatrolarda oynamıştır.

Eski eşi Çetin Tekindor ile evliliğinden Hira isimli bir oğlu bulunmaktadır. Yer aldığı projelerden bazıları ise şunlardır; Yaprak Dökümü, Aşk-ı Memnu, Şahin Tepesi, Aşk Yeniden, İstanbul Kırmızısı, Bir İstanbul Masalı, Kuzey Güney, Örümcek, Mars Kapıdan Baktırır, İkimizin Yerine, Pek Yakında, Müslüm, İkimizin Yerine .

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021, 20:39