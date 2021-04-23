Mucize Doktor İzleyici Kaybetti! Nasıl Toparlanacak?

Fox TV ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşan ve ilk yayınlandığı bölümler ile televizyon dizileri izleyicilerinin ilgisini çekip güçlü bir konumda olmayı başaran Mucize Doktor, son zamanlarda sonuçları ile yapımcıyı hayal kırıklığına uğratıyor. İlk bölümleri ile adeta reyting rekorları kıran ve Taner Ölmez tarafından hayat verilen Ali Vefa karakterinin muhteşem hayat hikayesi ile büyüleyen dizi, son dönemlerde bu başarısını koruyamadı. Birkaç haftadır dizide yanlış adımların atılması reyting oranlarının düşmesi olarak kendini göstermişti.

Atılan yanlış adımlar ise durdurulmadı ve bu tip davranışlara devam edildi. İzleyiciler de beklediği sahneleri mucize Doktor dizisinde bulamadığı için farklı yapımlara kaçmaya başladı ve diziye karşı var olan ilgide azalma görüldü. Y eni sezonda da senaryo kısmında inişli ve çıkışlı bir şekilde yayın hayatına devam eden Mucize Doktor dizisi zaman zaman izleyicilerini heyecanlandırdı ama bu başarısını genel anlamda koruyamadı.

İnişli çıkışlı bir şekilde hikayesine devam eden Mucize Doktor, zaman zaman aşk meşk işlerine fazla daldı ve hatalar yaptı. Bazen ise dizi hayranlarına bekleneni veremedi ve projenin ilk sezonlarının aranmasına neden oldu. Dizinin oyuncu kadrosunda bulunan ünlü isim Taner Ölmez'in muhteşem bir performans ile hayat verdiği Ali Vefa karakterinde ve diğer oyuncuların performanslarında herhangi bir problem ile karşılaşılmadı ancak senaryo kısmında bazı sorunlar görüldü.

Dizinin oyuncu kadrosunda bulunan isimlerin performansları, prodüksiyon başarısı ve çekim kalitesi de gayet başarılı iken hikaye kısmında heyecan yaratma kısmında bir sorun gözüktü. Son haftalarda Mucize Doktor’un senaryosunun pembe diziye çevrilmesi gibi bir algı oluşmaya başladığı dikkatleri çekti. Dizi hayranları Ali ve Nazlı ikilisi arasında bulunan ilişkinin bozulmasını istemedi ancak dizide aşkın da çok fazla öne çıkmasından yana olmadı.