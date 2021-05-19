Mucize Doktor Final Kararı Almıştı! Peki Bu Karar Hala Geçerli Mi?

Fox TV ekranlarının başarılı dizisi Mucize Doktor, ikinci sezonda da devam ederek yayın hayatına sürdürmüştü. Fakat son zamanlarda gelen düşük reyting oranları projenin ekran ömrünü tamamladığı hakkında ipuçları vermekteydi. Dizi, ilk başladığı sıralarda tüm seyircilerden büyük ilgi ile karşılanmış, reytingleri patlamış ve üst üste rekor sonuçlar kazanmıştı. Fakat edinilen bilgilere göre son haftalarda oldukça düşük oranlar alan Mucize Doktor dizisinin yalnızca 2 bölümü kaldı. 20 Mayıs 2021 tarihinde Perşembe gününde 63. yeni bölüm ile birlikte Mucize Doktor, saat 20.00’da hayranları ile buluşacak. Ekranlara gelecek olan bu bölüm sonrasında dizi 27 Mayıs tarihinde final bölümünü ekranlara taşıyacak.

Dizinin geriye kalan son 2 bölümü öncesinde neler yaşanacağı da öğrenildi. Taner Ölmez tarafından hayat verilen Ali Vefa karakterini canlandıran oyuncunun aşırı yorgunluk sebebiyle diziye devam etmek istememesi üzerine projenin final aldığı öğrenilmişti. Bugünlerde ise Mucize Doktor isimli dizinin izleyici kitlesi, dizinin almış olduğu bu kararı kabullenmeye çalışmakta. Her ne kadar Mucize Doktor hayranları, dizinin 3. sezonda da devam etmesi yönünde sosyal medya üzerinden baskı yapmaya çalışsa da bu durumun bir anlamı olmayacağı öğrenildi. Finalden bir önceki bölüm olan 63. bölümde de neler yaşanacağı merak konusu oldu. Doktor Ferman yeni bölümde Tanju'nun kızının kalp ameliyatı için geri dönecek fakat durum son derece tehlikeli olacak. Bununla birlikte Ferman’ın hastaneden ayrılma teklifi ile Ali Borç alacak ve Vuslat bu konuyu öğrenip onu cezbetmeye başlayınca arada kalmaya başlayacak.

Dizinin final bölümünden bir önceki bölümünde Tanju ise geçmişi ile yüzleşmeye başlayacak ve Nazlı ise Ali ile Ferman'ın olmadığı bir hastane hayal etmeye çalışacak. Ali ise daha önce hiç hesapta bulunmayan bir gelişme ile bütün hayatının değiştiğini hissedecek ve bu durumda en çok payı olan karakter Nazlı olacak.