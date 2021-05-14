Mucize Doktor Dizisi Neden Final Yapıyor, Final Kararının Arkasındaki Gerçek Ne?

İki sezon boyunca Fox TV’de yayınlanan ve reyting bol, beğenilen Mucize Doktor dizisinden gelen final haber üzerine, izleyiciler oldukça şaşırdı. Her hafta sevenleri tarafından düzenli olarak izlenen dizinin final yapması beklenmiyordu. Dizinin final bir anda final kararı alması ise sevenlerine hayal kırıklığı yaşattı. Açıklanan karar sonrası izleyenler hem üzgün hem de kızgın.

Sosyal medya üzerinden dizinin final kararı alması kullanıcılar tarafından değiştirmesine sebep oldu. Dizi, 27 Mayıs Çarşamba akşamı yayınlanacak 64. bölümü ile ekrana veda etmeye hazırlanıyor.

MF Yapım imzalı dizi için final kararı alındığı duyuruldu. Kararın çıkması nerede denize girer dizinin neden bitirildiği konusunda hemfikir alamazken, kulis bilgileri mevcut. Gazeteci Birsen Altuntaş konu ile ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Altuntaş, dizide otizmli bir bireyi oynayan başrol oyuncusu Taner Ölmez’in artık çok yorulduğu ve devam etmek istemediğinin konuşulduğunu belirtiyor…

Dizideki performansı ve oyunculuğu beğenilen Taner Ölmez’in yorgunluğu, dizi ile ilgili final kararını getirmiş. Taner Ölmez'in diziden ayrılması olasılığında dizinin daha fazla devam edemeyeceğim konusunda fikri olan ekip dizide final yapılması konusunda karar alınmış.

Taner Ölmez, otizmli ailelerin, bireylerin sesi olduğu Mucize Doktor izleyenlerine farklı bir bakış açısı kazandırdı.

Taner Ölmez'in canlandırdığı Ali Vefa karakteri üzerine kurulu bir senaryo ve dizinin onsuz devam etmesi mümkün olmadığı için final kararı alınmış.

MF Yapım’dan yapılan açıklama ise şöyle;

“Otizmli bireylerin, hepimiz gibi, hepimiz kadar yaşama hakkı olduğunu anlattığımız hikayemizin sonuna geldik. Ali Vefa’mız büyüdü, gelişti, hayallerini gerçekleştirdi. Onunla güldük, onunla ağladık, insan olmak ne demek onunla hatırladık.

Ona, yarattığı tüm mucizelerle birlikte veda etmenin vakti geldi. Mucize Doktor 27 Mayıs Perşembe 64. bölümüyle son kez sizlerle olacak. Bize kalplerini açan tüm seyircimize teşekkür, minnet ve sevgiyle…”

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2021, 20:59