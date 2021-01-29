Mucize Doktor'dan Kötü Haber

Ekranların sevilen dizisi mucize Doktor Fox TV ekranlarında seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Dizinin ilk bölümlerinden itibaren Özge Özder Kıvılcım karakterini canlandırarak dizide gerekli olan kötü karakter gerekliliğini yerine getiriyordu. Ancak Kıvılcım’ın hastanede yaşanan kaza sonucunda hayatını kaybetmesi sonucunda Mucize Doktor’da bir süredir kötü karakter aranıyordu. Özge Özder'in canlandırdığı Kıvılcım karakteri senaryo gereği hikayede kötülükler yaparak seyirciler kızdırıyordu. Ancak Kıvılcım'ın ölümünün ardından aslında dizide Özge Özder sayesinde bir denge oluştuğu anlaşıldı.

İşte tam da bu noktada Mucize Doktor’da bir denge aranırken Zerrin Tekindor Vuslat karakteri İle Mucize Doktor ekibine katıldı. Tekindor'un başarılı oyunculuk performansının yanı sıra Vuslat karakterinin kendine özgü olan davranışları ve hayat hikayesi de seyircinin ilgisini çekti. Bu durum aynı zamanda Vuslat karakterinin hastaneyi satın alması ile de ilgilenen, dizinin yeni karakteri Vuslat olacak gibi duruyor. Dün akşam dizinin yayınlanan yeni bölümünde Vuslat karakterinin Mucize Doktor’a gelişi dizi hayranlarının yaptıkları yorumlarda da yer aldı. Berhayat Hastanesi’ni satın alan Zerrin Tekindor kızı Ezo’nun da Ali vefa ile arkadaşlarını bitirmek için hemen harekete geçti. Bu eylemler sonrasında seyirci Kıvılcım’ı mumla arayacaklarını düşünüyor. Dün akşam yeni bölümü ile FOX TV ekranlarında seyirci ile buluşan Mucize Doktor 47. yeni bölümünü yayınladı. Ve Zerrin Tekindor'un diziye katılması ile reytinglerde yükselme gözlemlendi.

Dün akşam yayınlanan dizinin yorumlarında bir seyirci ise Kıvılcım ile Vuslat’ı karşılaştırıp Kıvılcım’ın en azından doktor Ali Vefa'nın üzerine gitmediğini belirtti. Ancak Vuslat’ın kötülüklerinin daha fazla olması nedeni ile şimdiden kendisine sinirlendirmeye başladığını yazdı. Son dönemlerde dizi ile ilgili olarak Reha Özcan'ın Hayat verdiği Adil Hoca karakterinin de dizide kalmaya devam edip etmeyeceği merak konusu olmuştu. Mucize Doktor’da başka oyuncuların da diziye veda edeceklerine yönelik işaretler bulunmaktadır. Zerrin Tekindor'un diziye katılması Mucize Doktor’u canlandırıp reytinglerin yükselmesine yardımcı olurken kötü karakter olan Vuslat’ın senaryoya dahil olması da dizi üzerinden ölü toprağının kalkmasını sağladı. Zerrin Tekindor'un başarı ile canlandırdığı Vuslat karakteri Ali Vefa’ya daha ilk bölümden kötülükler yapmaya başladı. Kendisini muhbir olarak kullanan Tekindor, gelecek bölümlerdeki hamleleri ile merak edilmekte. Adil Hoca'nın yeni gelen Vuslat’a karşı olan tavırları ise Reha Özcan'ın diziden ayrılmasına sebep olacak olan olay gibi duruyor.